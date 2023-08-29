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Консул РФ покинул пост после заявлений о спаде изучения русского языка в Казахстане

"Украинская правда"Вторник, 29 августа 2023, 01:34
Консул РФ покинул пост после заявлений о спаде изучения русского языка в Казахстане
Бобров, фото: zakon.kz

Генконсул России в Казахстане Евгений Бобров покинул пост после слов о спаде изучения русского языка в стране.

Источник: российское издание "Новая газета", казахстанское издание Orda

Детали: Официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров заявил, что генконсул России Евгений Бобров покинул свой пост.

"Возможно, этот человек не был в курсе всей информации, которая у нас наблюдается в стране. У меня есть данные Минобразования, какие школы на каком языке преподают.

Из 7 711 государственных школ 3 957 ведут обучение только на казахском языке. 1 203 школы – на русском языке. А 2 551 школа – на казахском и русском языке", – заявил Смадияров.

"Этот сотрудник уже не в Казахстане. Он уже здесь не работает. Он закончил свою дипмиссию", – добавил он.

Что предшествовало: Ранее Бобров в интервью пропагандистскому российскому изданию ТАСС заявил о спаде изучения русского языка в Казахстане. По его словам, уменьшается также количество русскоязычных школ и классов, есть дефицит учителей и другие проблемы.

"Наблюдается определенный спад в уровне использования и изучения русского языка.

Есть этому явлению объективные причины – это сокращение русского населения до 15,2%, а есть и определенная направленность Минобразования на изменение государственной программы обучения с опорой на казахский язык", – отметил он.

Темы: КазахстанРосcия
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