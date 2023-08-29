З Купʼянського району евакуйовано понад 300 дітей – Синєгубов
Вівторок, 29 серпня 2023, 01:58
З початку серпня з Купʼянського району евакуйовано 1433 людини, в тому числі 343 дитини.
Джерело: голова військової адміністрації Харківської області Олег Синєгубов
Пряма мова: "Продовжуємо працювати над вивезенням цивільного населення з небезпечних регіонів Купʼянського району.
На сьогоднішній день вивезено 715 людей, в тому числі 165 дітей. Крім того, самостійно залишили громади, що перебувають під постійними обстрілами, 718 людей, 178 з яких діти".
Деталі: Синєгубов зазначив, що таким чином усього з 9 серпня з небезпечних районів Купʼянщини евакуйовано 1433 людини, в тому числі 343 дитини.