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З Купʼянського району евакуйовано понад 300 дітей – Синєгубов

Ольга Глущенко Вівторок, 29 серпня 2023, 01:58
З Купʼянського району евакуйовано понад 300 дітей – Синєгубов
евакуація, фото Синєгубова

З початку серпня з Купʼянського району евакуйовано 1433 людини, в тому числі 343 дитини.

Джерело: голова військової адміністрації Харківської області Олег Синєгубов

Пряма мова: "Продовжуємо працювати над вивезенням цивільного населення з небезпечних регіонів Купʼянського району.

На сьогоднішній день вивезено 715 людей, в тому числі 165 дітей. Крім того, самостійно залишили громади, що перебувають під постійними обстрілами, 718 людей, 178 з яких діти".

Деталі: Синєгубов зазначив, що таким чином усього з 9 серпня з небезпечних районів Купʼянщини евакуйовано 1433 людини, в тому числі 343 дитини.

Теми: Харківська областьевакуаціядітивійна
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