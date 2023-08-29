Из Купянского района эвакуированы более 300 детей – Синегубов

С начала августа из Купянского района эвакуированы 1433 человека, в том числе 343 ребенка.

Источник: глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов

Прямая речь: "Продолжаем работать над вывозом гражданского населения из опасных регионов Купянского района.

На сегодняшний день вывезено 715 человек, в том числе 165 детей. Кроме того, самостоятельно покинули громады, находящиеся под постоянными обстрелами, 718 человек, 178 из которых дети".

Детали: Синегубов отметил, что таким образом всего с 9 августа из опасных районов Купянщины эвакуировано 1433 человека, в том числе 343 ребенка.