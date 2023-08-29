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Українські військові пройшли у Польщі курс за стандартами НАТО – штаб

Ольга Глущенко Вівторок, 29 серпня 2023, 02:52
Українські військові пройшли у Польщі курс за стандартами НАТО – штаб
під час вивчення курсу, фото Генштабу

Українські військові пройшли в Польщі курс із цивільно-військового співробітництва за стандартами НАТО.

Джерело: Генштаб

Дослівно: "Проведення курсу було організовано на базі Центру підготовки до іноземних місій польських збройних сил, у рамках багатостороннього співробітництва з представники США, Великої Британії, Італії та Республіки Польща.

У курсі взяли участь військовослужбовці підрозділів ЦВС ЗСУ всіх рівнів військового управління, від тактичного до стратегічного".

Деталі: Протягом тижня учасники вивчали планування та проведення заходів цивільно-військового співробітництва, основи міжнародного гуманітарного права, розглядали процес прийняття військових рішень за стандартами НАТО, оцінювання стану цивільного середовища, розгортання та функціонування центрів цивільно-військового співробітництва, а також переймали міжнародний досвід з цивільно-військової взаємодії та захисту цивільного населення у збройних конфліктах.

Як зазначають у штабі, українські CIMIC (Управління цивільно-військового співробітництва, УЦВС – ред.) ознайомили міжнародних партнерів з особливостями цивільно-військового співробітництва ЗСУ в умовах російсько-української війни.

По завершенню курсу всі учасники отримали відповідні міжнародні сертифікати про успішне проходження курсу.

Теми: ПольщаНАТОЗбройні сили
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