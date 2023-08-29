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Украинские военные прошли в Польше курс по стандартам НАТО – штаб

Ольга ГлущенкоВторник, 29 августа 2023, 02:52
Украинские военные прошли в Польше курс по стандартам НАТО – штаб
во время изучения курса, фото Генштаба

Украинские военные прошли в Польше курс по гражданско-военному сотрудничеству по стандартам НАТО.

Источник: Генштаб

Дословно: "Проведение курса было организовано на базе Центра подготовки к иностранным миссиям польских вооруженных сил, в рамках многостороннего сотрудничества с представителями США, Великобритании, Италии и Республики Польша.

В курсе приняли участие военнослужащие подразделений ЦВС ВСУ всех уровней военного управления, от тактического до стратегического".

Детали: В течение недели участники изучали планирование и проведение мероприятий гражданско-военного сотрудничества, основы международного гуманитарного права, рассматривали процесс принятия военных решений по стандартам НАТО, оценки состояния гражданской среды, развертывания и функционирования центров гражданско-военного сотрудничества, а также перенимали международный опыт по гражданско-военному взаимодействию и защите гражданского населения в вооруженных конфликтах.

Как отмечают в штабе, украинские CIMIC (Управление гражданско-военного сотрудничества, УГВС – ред.) ознакомили международных партнеров с особенностями гражданско-военного сотрудничества ВСУ в условиях российско-украинской войны.

По завершению курса все участники получили соответствующие международные сертификаты об успешном прохождении курса.

Темы: ПольшаНАТОВооруженные силы
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