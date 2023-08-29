Байден планує візит у В'єтнам – Білий дім

Президент Сполучених Штатів Джо Байден 10 вересня планує відвідати В'єтнам.

Джерело: Укрінформ із посиланням на речницю Білого дому Карін Жан-П'єр

Деталі: У Ханої Байден зустрінеться з лідером країни Нгуєном Фу Чонгом та іншими офіційними особами, з якими обговорить "шляхи подальшого поглиблення співпраці між Сполученими Штатами та В'єтнамом".

Лідери вивчатимуть можливості сприяння зростанню в'єтнамської економіки, орієнтованої на технології та інновації, розширення міжлюдських зв'язків через освітні обміни та програми розвитку робочої сили, боротьбу зі зміною клімату, а також зміцнення миру, процвітання і стабільності в регіоні, – зазначила речниця.