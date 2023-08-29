Байден планирует визит во Вьетнам – Белый дом

Президент Соединенных Штатов Джо Байден 10 сентября планирует посетить Вьетнам.

Источник: Укринформ со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер

Детали: В Ханое Байден встретится с лидером страны Нгуен Фу Чонгом и другими официальными лицами, с которыми обсудит "пути дальнейшего углубления сотрудничества между Соединенными Штатами и Вьетнамом".

Лидеры будут изучать возможности содействия росту вьетнамской экономики, ориентированной на технологии и инновации, расширение межчеловеческих связей через образовательные обмены и программы развития рабочей силы, борьбу с изменением климата, а также укрепление мира, процветания и стабильности в регионе, – отметила пресс-секретарь.