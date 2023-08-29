Через брак піхоти Росія не зможе відновити масштабні наступальні операції – ISW
В Інституті вивчення війни (ISW) припускають, що "майже напевно" росіяни не зможуть відновити "широкомасштабні наступальні операції", покладені на піхоту, якої в РФ бракує.
Джерело: ISW
Деталі: В огляді зазначається, що українські офіційні особи офіційно визнали, що Сили оборони звільнили Роботине на тлі подальшого просування українських військ на заході Запорізької області та поблизу Бахмута.
У той же час, вказано у звіті, російське військове командування продовжує витрачати відносно елітні російські повітряно-десантні війська, розгортаючи їх для захисту вразливих позицій від українських контрнаступів.
ISW раніше відзначав, що підрозділи майже всіх російських з'єднань ДШД діють у районах, де українські війська проводять контрнаступальні операції, і ця латеральна передислокація знову ж таки свідчить про те, що окупанти можуть використовувати відносно елітні підрозділи для посилення критично важливих секторів на лінії фронту.
Аналітики додають, що російське військове командування послідовно покладалося на формування ПДВ як на наступальні, так і на оборонні сили. Деградація цих сил, ймовірно, послабить здатність Росії підтримувати складні оборонні операції. Крім того, майже напевно зірве російські наміри відновити широкомасштабні наступальні операції, які переважно покладалися на відносно елітну піхоту, якої в Росії зараз бракує.
Експерти не оминули увагою заяви українських посадовців про те, що російські війська можуть мати намір відновити ширшу кампанію проти української критичної інфраструктури восени 2023 року, але, за їхніми оцінками, Росія, ймовірно, не поповнила свої запаси ракет після масштабах ударів взимку 2022-2023 років.
Українські офіційні особи оцінили, що будь-яка майбутня російська ударна кампанія може використовувати нову тактику, яка передбачає використання меншої кількості ракет і більшої кількості безпілотників.
ISW раніше повідомляв про здатність російських військ впроваджувати інновації та навчатися протягом війни.
Ключові висновки ISW за 28 серпня:
- Українські офіційні особи офіційно визнали, що Сили оборони звільнили Роботине на тлі подальшого просування українських військ на заході Запорізької області та поблизу Бахмута.
- Російське військове командування продовжує витрачати відносно елітні російські повітряно-десантні війська, розгортаючи їх для захисту вразливих позицій від українського контрнаступу.
- Представник української розвідки повідомив, що влітку 2023 року російські війська, можливо, незначно поповнили свої запаси високоточних ракет за рахунок консервації.
- Українські посадовці заявили, що російські війська можуть мати намір відновити ширшу кампанію проти української критичної інфраструктури восени 2023 року, але, за їхніми оцінками, Росія, найімовірніше, не поповнила свої запаси ракет після масштабах ударів, завданих взимку 2022-2023 років.
- За оцінками українських посадовців, будь-яка майбутня російська ударна кампанія може використовувати нову тактику, яка передбачає використання меншої кількості ракет і більшої кількості безпілотників.
- Російські "воєнкори" продовжували критикувати Міністерство оборони РФ за ігнорування скарг ультранаціоналістів на жорстоке поводження з бригадою Південного військового округу, що діє на Херсонському напрямку.
- Російські війська проводили наступальні операції на лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна, під Бахмутом, вздовж лінії Авдіївка-Донецьк та на заході Донецька, але не досягли жодного підтвердженого просування вперед.
- Російські законодавці та російський інформаційний простір висловлювали різні думки щодо запропонованого Державною Думою РФ законопроєкту, який передбачає позбавлення громадянства РФ за ухилення від військового обліку та мобілізації.
- Головне управління військової розвідки України повідомило 28 серпня, що партизани влаштували вибух у казармі чеченського підрозділу ОМОН "Ахмат-1" Росгвардії в окупованому Енергодарі Запорізької області.