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Примусова паспортизація: жителям Чаплинки окупанти погрожують конфіскацією нерухомості

Ольга Глущенко Вівторок, 29 серпня 2023, 07:38
Примусова паспортизація: жителям Чаплинки окупанти погрожують конфіскацією нерухомості
ілюстративне фото ССО

У Чаплинці на Херсонщині окупанти примушують жителів отримати російські паспорти до 1 вересня, інакше погрожують відібрати нерухомість.

Джерело: Генштаб

Дослівно: "Російські окупанти продовжують примусову паспортизацію населення тимчасово зайнятої території Херсонської області.

У населеному пункті Чаплинка окупаційна адміністрація довела місцевим мешканцям вимогу щодо обов’язкового отримання паспортів РФ до 1 вересня цього року".

Деталі: За даними штабу, у разі невиконання цієї вимоги окупанти погрожують конфіскацією нерухомого майна.

Також, ідеться в повідомленні, із 23 серпня загарбники проводять рейди з виселення з помешкань громадян без реєстрації місця проживання та привласнення їхнього майна.

Теми: Херсонська областьокупаціяпаспорт
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