Примусова паспортизація: жителям Чаплинки окупанти погрожують конфіскацією нерухомості
Вівторок, 29 серпня 2023, 07:38
У Чаплинці на Херсонщині окупанти примушують жителів отримати російські паспорти до 1 вересня, інакше погрожують відібрати нерухомість.
Джерело: Генштаб
Дослівно: "Російські окупанти продовжують примусову паспортизацію населення тимчасово зайнятої території Херсонської області.
У населеному пункті Чаплинка окупаційна адміністрація довела місцевим мешканцям вимогу щодо обов’язкового отримання паспортів РФ до 1 вересня цього року".
Деталі: За даними штабу, у разі невиконання цієї вимоги окупанти погрожують конфіскацією нерухомого майна.
Також, ідеться в повідомленні, із 23 серпня загарбники проводять рейди з виселення з помешкань громадян без реєстрації місця проживання та привласнення їхнього майна.