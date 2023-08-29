Принудительная паспортизация: жителям Чаплинки оккупанты угрожают конфискацией недвижимости

В Чаплинке на Херсонщине оккупанты принуждают жителей получить российские паспорта до 1 сентября, иначе угрожают отобрать недвижимость.

Источник: Генштаб

Дословно: "Российские оккупанты продолжают принудительную паспортизацию населения временно занятой территории Херсонской области.

В населенном пункте Чаплинка оккупационная администрация довела местным жителям требование об обязательном получении паспортов РФ до 1 сентября этого года".

Детали: По данным штаба, в случае невыполнения этого требования оккупанты угрожают конфискацией недвижимого имущества.

Также, говорится в сообщении, с 23 августа захватчики проводят рейды по выселению из домов граждан без регистрации места жительства и присвоению их имущества.