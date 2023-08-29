Захисники знищили ще 530 окупантів і 14 танків ворога
Вівторок, 29 серпня 2023, 07:45
За минулу добу Сили оборони знищили ще 530 загарбників, 14 танків і 25 артсистем ворога.
Джерело: дані Генштабу
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.08.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 261840 (+530) осіб,
- танків ‒ 4414 (+14) од,
- бойових броньованих машин ‒ 8579 (+17) од,
- артилерійських систем – 5450 (+25) од,
- РСЗВ – 733 (+3) од,
- засобів ППО ‒ 500 (+1) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 316 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4387 (+4) од,
- крилатих ракет ‒ 1419 (+4),
- кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7909 (+43) од,
- спеціальної техніки ‒ 820 (+11) од.