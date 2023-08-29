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Захисники знищили ще 530 окупантів і 14 танків ворога

Ольга Глущенко Вівторок, 29 серпня 2023, 07:45
Захисники знищили ще 530 окупантів і 14 танків ворога
ілюстративне фото ОК "Південь"

За минулу добу Сили оборони знищили ще 530 загарбників, 14 танків і 25 артсистем ворога.

Джерело: дані Генштабу

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.08.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 261840 (+530) осіб,
  • танків ‒ 4414 (+14) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 8579 (+17) од,
  • артилерійських систем – 5450 (+25) од,
  • РСЗВ – 733 (+3) од,
  • засобів ППО ‒ 500 (+1) од,
  • літаків – 315 (+0) од,
  • гелікоптерів – 316 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4387 (+4) од,
  • крилатих ракет ‒ 1419 (+4),
  • кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 7909 (+43) од,
  • спеціальної техніки ‒ 820 (+11) од.

Теми: війнаГенштаб
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