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Защитники уничтожили еще 530 оккупантов и 14 танков врага

Ольга ГлущенкоВторник, 29 августа 2023, 07:45
Защитники уничтожили еще 530 оккупантов и 14 танков врага
иллюстративное фото ОК "Юг"

За минувшие сутки Силы обороны уничтожили еще 530 захватчиков, 14 танков и 25 артсистем врага.

Источник: данные Генштаба

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.08.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 261840 (+530) человек,
  • танков – 4414 (+14) ед,
  • боевых бронированных машин – 8579 (+17) ед,
  • артиллерийских систем – 5450 (+25) ед,
  • РСЗО – 733 (+3) ед,
  • средств ПВО – 500 (+1) ед,
  • самолетов – 315 (+0) ед,
  • вертолетов – 316 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4387 (+4) ед,
  • крылатых ракет – 1419 (+4),
  • кораблей / катеров – 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 7909 (+43) ед,
  • специальной техники – 820 (+11) ед.

Темы: войнаГенштаб
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