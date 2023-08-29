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Захисники мали успіх в напрямку Вербового на півдні – Генштаб

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 29 серпня 2023, 08:40
Захисники мали успіх в напрямку Вербового на півдні – Генштаб
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Українські військові мали успіх в напрямку Новоданилівка-Вербове у Запорізькій області, закріплюються на досягнутих рубежах.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "В напрямку Новоданилівка-Вербове мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявленим цілям противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

На Бахмутському напрямку Сили оборони продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут, закріплюються на досягнутих рубежах".

Деталі: Противник вів безуспішні наступальні дії в районах Авдіївки та Мар’їнки Донецької області. 

Генштаб повідомляє, що ворог зазнає значних втрат в особовому складі, озброєні та техніці, здійснює переміщення підрозділів та військ, активно застосовує резерви.

Також Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ на Куп’янському, Лиманському та Бахмутському напрямках. Противник вів безуспішні наступальні дії в районі Кліщіївки Донецької області. Тривають важкі бої.

 
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Теми: війнаГенштабЗапорізька областьЗбройні сили
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