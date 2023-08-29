Защитники имели успех в направлении Вербового на юге – Генштаб

Украинские военные имели успех в направлении Новоданиловка-Вербово в Запорожской области, закрепляются на достигнутых рубежах.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "В направлении Новоданиловка-Вербово имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.

На Бахмутском направлении Силы обороны продолжают вести наступательные действия южнее города Бахмут, закрепляются на достигнутых рубежах".

Детали: Противник вел безуспешные наступательные действия в районах Авдеевки и Марьинки Донецкой области.

Генштаб сообщает, что враг несет значительные потери в личном составе, вооружении и технике, осуществляет перемещение подразделений и войск, активно применяет резервы.

Также Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских войск на купянском, лиманском и бахмутском направлениях. Противник вел безуспешные наступательные действия в районе Клещеевки Донецкой области. Продолжаются тяжелые бои.