Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Більшість поляків почуваються у безпеці попри сусідство з РФ і Білоруссю

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 29 серпня 2023, 09:05

Більшість поляків не відчувають небезпеки у зв’язку з потенційними загрозами з боку сусідніх Росії та Білорусі.

Джерело: як повідомляє "Європейська правда", такими виявились результати опитування United Surveys на замовлення RMF FM і Dziennik Gazeta Prawna

Деталі: Лише 3% опитаних респондентів вважають, що Польща через сусідство з Росією та Білоруссю у явній небезпеці. Ще 24% вважають, що таке сусідство є "радше небезпечним". 

У той же час, 56% опитаних вважають, що Польща "радше у безпеці", і 8% – "точно у безпеці".

Відчуття загрози дещо вище серед людей старшого віку і мешканців великих міст.

Нагадаємо:

Теми: ПольщаРосіяБілорусьопитування
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоУ Силах оборони розповіли про новий український ударний FPV-дрон

Сили оборони взяли під контроль частину Опитного – начальник МВА Авдіївки

Росія облаштовує військові бази біля кордону з Фінляндією

Нічна атака на Київщину: 4 постраждалих, понад 100 пошкоджених будинків

фото, відео, оновленоУ Тернополі гасили масштабну пожежу на підприємстві

Президент Бразилії заявив, що Путіна не заарештують на саміті G20 у Ріо-де-Жанейро

Усі новини...
Польща
Українські військові пройшли у Польщі курс за стандартами НАТО – штаб
Людей з аеропорту Варшави евакуювали через чоловіка, який їхав з України з гранатою
У варшавському аеропорту працюють сапери, людей евакуювали
Останні новини
22:43
За минулі сім днів маємо просування вперед – президент
22:36
Зеленський прокоментував убивство іноземних волонтерів на Донеччині: Пряме влучання з ПТРК
22:14
Україна розраховує задіяти F-16 на полі бою вже у лютому – WSJ
21:47
У Тернополі через пожежу погіршилася якість повітря
21:39
До Латвії на відпочинок приїде понад 100 дітей із Чернігова
21:06
відеоУкраїна та Швеція планують спільно виробити 1000 БМП CV-90 – Маляр
20:35
Орбан планує керувати Угорщиною до 2034 року - ЗМІ
20:12
фотоУ Силах оборони розповіли про новий український ударний FPV-дрон
19:50
Макрон: Декларація G20 не стала перемогою Росії
19:26
В районах Кліщіївки й Роботиного ЗСУ витісняють ворога з займаних позицій – Генштаб
Усі новини...
Реклама: