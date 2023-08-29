Більшість поляків почуваються у безпеці попри сусідство з РФ і Білоруссю
Вівторок, 29 серпня 2023, 09:05
Більшість поляків не відчувають небезпеки у зв’язку з потенційними загрозами з боку сусідніх Росії та Білорусі.
Джерело: як повідомляє "Європейська правда", такими виявились результати опитування United Surveys на замовлення RMF FM і Dziennik Gazeta Prawna
Деталі: Лише 3% опитаних респондентів вважають, що Польща через сусідство з Росією та Білоруссю у явній небезпеці. Ще 24% вважають, що таке сусідство є "радше небезпечним".
У той же час, 56% опитаних вважають, що Польща "радше у безпеці", і 8% – "точно у безпеці".
Відчуття загрози дещо вище серед людей старшого віку і мешканців великих міст.
Нагадаємо:
- Минулого тижня Польща оголосила про створення підрозділу спецназу для захисту критичної інфраструктури.
- Також Польща і держави Балтії погодили умови для закриття кордону з Білоруссю.