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Більшість поляків почуваються у безпеці попри сусідство з РФ і Білоруссю

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 29 серпня 2023, 09:05

Більшість поляків не відчувають небезпеки у зв’язку з потенційними загрозами з боку сусідніх Росії та Білорусі.

Джерело: як повідомляє "Європейська правда", такими виявились результати опитування United Surveys на замовлення RMF FM і Dziennik Gazeta Prawna

Деталі: Лише 3% опитаних респондентів вважають, що Польща через сусідство з Росією та Білоруссю у явній небезпеці. Ще 24% вважають, що таке сусідство є "радше небезпечним". 

У той же час, 56% опитаних вважають, що Польща "радше у безпеці", і 8% – "точно у безпеці".

Відчуття загрози дещо вище серед людей старшого віку і мешканців великих міст.

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Теми: ПольщаРосіяБілорусьопитування
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