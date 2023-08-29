Большинство поляков чувствуют себя в безопасности, несмотря на соседство с РФ и Беларусью

Большинство поляков не чувствуют опасности в связи с потенциальными угрозами со стороны соседних России и Беларуси.

Источник: как сообщает "Европейская правда", такими оказались результаты опроса United Surveys по заказу RMF FM и Dziennik Gazeta Prawna

Детали: Лишь 3% опрошенных респондентов считают, что Польша из-за соседства с Россией и Беларусью в явной опасности. Еще 24% считают, что такое соседство является "скорее опасным".

В то же время, 56% опрошенных считают, что Польша "скорее в безопасности", и 8% - "точно в безопасности".

Ощущение угрозы несколько выше среди людей старшего возраста и жителей крупных городов.

Напомним: