Большинство поляков чувствуют себя в безопасности, несмотря на соседство с РФ и Беларусью
Вторник, 29 августа 2023, 09:05
Большинство поляков не чувствуют опасности в связи с потенциальными угрозами со стороны соседних России и Беларуси.
Источник: как сообщает "Европейская правда", такими оказались результаты опроса United Surveys по заказу RMF FM и Dziennik Gazeta Prawna
Детали: Лишь 3% опрошенных респондентов считают, что Польша из-за соседства с Россией и Беларусью в явной опасности. Еще 24% считают, что такое соседство является "скорее опасным".
В то же время, 56% опрошенных считают, что Польша "скорее в безопасности", и 8% - "точно в безопасности".
Ощущение угрозы несколько выше среди людей старшего возраста и жителей крупных городов.
Напомним:
- На прошлой неделе Польша объявила о создании подразделения спецназа для защиты критической инфраструктуры.
- Также Польша и государства Балтии согласовали условия для закрытия границы с Беларусью.