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Большинство поляков чувствуют себя в безопасности, несмотря на соседство с РФ и Беларусью

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 29 августа 2023, 09:05

Большинство поляков не чувствуют опасности в связи с потенциальными угрозами со стороны соседних России и Беларуси.

Источник: как сообщает "Европейская правда", такими оказались результаты опроса United Surveys по заказу RMF FM и Dziennik Gazeta Prawna

Детали: Лишь 3% опрошенных респондентов считают, что Польша из-за соседства с Россией и Беларусью в явной опасности. Еще 24% считают, что такое соседство является "скорее опасным".

В то же время, 56% опрошенных считают, что Польша "скорее в безопасности", и 8% - "точно в безопасности".

Ощущение угрозы несколько выше среди людей старшего возраста и жителей крупных городов.

Напомним:

Темы: ПольшаРосcияБеларусьопрос
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