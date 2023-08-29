Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Большинство поляков чувствуют себя в безопасности, несмотря на соседство с РФ и Беларусью

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 29 августа 2023, 09:05

Большинство поляков не чувствуют опасности в связи с потенциальными угрозами со стороны соседних России и Беларуси.

Источник: как сообщает "Европейская правда", такими оказались результаты опроса United Surveys по заказу RMF FM и Dziennik Gazeta Prawna

Детали: Лишь 3% опрошенных респондентов считают, что Польша из-за соседства с Россией и Беларусью в явной опасности. Еще 24% считают, что такое соседство является "скорее опасным".

В то же время, 56% опрошенных считают, что Польша "скорее в безопасности", и 8% - "точно в безопасности".

Ощущение угрозы несколько выше среди людей старшего возраста и жителей крупных городов.

Напомним:

Темы: ПольшаРосcияБеларусьопрос
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ Силах обороны рассказали о новом украинском ударном FPV-дроне

Силы обороны взяли под контроль часть Опытного – начальник МВА Авдеевки

Россия обустраивает военные базы возле границы с Финляндией

Ночная атака на Киевскую область: 4 пострадавших, более 100 поврежденных домов

фото, видео, обновленоВ Тернополе тушат масштабный пожар на предприятии

Президент Бразилии заявил, что Путина не арестуют на саммите G20 в Рио-де-Жанейро

Все новости...
Польша
Украинские военные прошли в Польше курс по стандартам НАТО – штаб
Людей из аэропорта Варшавы эвакуировали из-за мужчины, который ехал из Украины с гранатой
В варшавском аэропорту работают саперы, людей эвакуировали
Последние новости
22:14
Украина рассчитывает использовать F-16 на поле боя уже в феврале – WSJ
21:47
В Тернополе из-за пожара ухудшилось качество воздуха
21:39
В Латвию на отдых приедет больше 100 детей из Чернигова
21:06
видеоУкраина и Швеция планируют совместно произвести 1000 БМП CV-90 – Маляр
20:35
Орбан планирует руководить Венгрией до 2034 года - СМИ
20:12
фотоВ Силах обороны рассказали о новом украинском ударном FPV-дроне
19:50
Макрон: Декларация G20 не стала победой России
19:26
В районах Клещеевки и Роботино ВСУ вытесняют врага с занимаемых позиций – Генштаб
19:18
BBC: В Британии арестовали двух подозреваемых в шпионаже в пользу Китая
19:12
Силы обороны взяли под контроль часть Опытного – начальник МВА Авдеевки
Все новости...
Реклама: