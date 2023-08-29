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Медведєв з самого ранку почав лякати світ апокаліпсисом

Альона Мазуренко Вівторок, 29 серпня 2023, 09:29
Медведєв з самого ранку почав лякати світ апокаліпсисом
ДМИТРО МЕДВЕДЄВ, ФОТО: GETTY IMAGES

Заступник голови Ради безпеки Російської Федерації Дмитро Медведєв у черговому своєму дописі вирішив полякати кінцем світу. Приводом для цього стало рішення завдавати удари по окупантам в анексованому Криму.

Джерело: Медведєв у Telegram

Пряма мова: "Українські злочинці оголосили, що їм погодили будь-які удари по всьому російському, "наприклад, у Криму".

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Якщо це правда (а сумніватися зараз немає причин), то це прямий юридично значущий доказ співучасті Заходу у війні проти Росії на боці держави Степана Бандери. Рафінований casus belli, і для Росії можливість діяти в рамках jus ad bellum проти всіх і кожного в країнах НАТО.

Сумно, на жаль. Пророцтва Апокаліпсису все ближче".

Деталі: Також він опублікував кілька цитат радянських лідерів Микити Хрущова, Володимира Леніна та Одкровення Апостола Іоана щодо кінця світу.

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Теми: Медведєввійна
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