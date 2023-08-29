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Медведев с самого утра начал пугать мир апокалипсисом

Алена МазуренкоВторник, 29 августа 2023, 09:29
Медведев с самого утра начал пугать мир апокалипсисом
ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ, ФОТО: GETTY IMAGES

Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев в очередном своем посте решил попугать концом света. Поводом для этого стало решение наносить удары по оккупантам в аннексированном Крыму.

Источник: Медведев в Telegram

Прямая речь: "Украинские преступники объявили, что им согласовали любые удары по всему российскому, "например, по Крыму".

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Если это правда (а сомневаться сейчас нет причин), то это прямое юридически значимое доказательство соучастия Запада в войне против России на стороне государства Степана Бандеры. Рафинированный casus belli, и для России возможность действовать в рамках jus ad bellum против всех и каждого в странах НАТО.

Печально, увы. Пророчества Апокалипсиса все ближе".

Детали: Также он опубликовал несколько цитат советских лидеров Никиты Хрущева, Владимира Ленина и Откровения Апостола Иоанна о конце света.

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Темы: Медведеввойна
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