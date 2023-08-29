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Кремль підготував нову інформатаку: Україна "здає" Куп'янськ та інше – ГУР

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 29 серпня 2023, 10:07
Кремль підготував нову інформатаку: Україна здає Куп'янськ та інше – ГУР
ГУР, FACEBOOK РОЗВІДКИ

Українська розвідка попереджає про новий етап інформаційної війни Росії проти України.

Джерело: пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України

Деталі: ГУР повідомляє, що 25 серпня в адміністрації російського президента відбулась нарада щодо чергового етапу інформаційної війни в українському та світовому медіапросторах.

У заході взяли участь перший заступник керівника адміністрації Путіна Сергій Кирієнко, кремлівські "технологи" та представники медіаресурсів, які залучені до проведення операцій в інформаційній сфері.

За інформацією ГУР, тема наради: затвердження конкретних наративів, які мають дискредитувати Україну та вплинути на її партнерів у світі.

Українська розвідка повідомляє, що найближчим часом російська пропаганда зосередиться на використанні таких тем та наративів:

  • "Масова мобілізація": мобілізації підлягатимуть всі без винятку українці, незалежно від статі, віку, стану здоров’я; мобілізація стосуватиметься неповнолітніх.
  • "Зневіра українських партнерів у можливості перемоги": "договорняки" про "мир в обмін на території"; політичні угоди (фабрикування матеріалів про "таємну домовленість" мера Києва Віталія Кличка з представниками Республіканської партії США щодо підтримки його на майбутніх виборах президента).
  • "Український контрнаступ не має успіхів": збільшення кількості поховань українських воїнів на прикладі кладовищ великих міст; відсутність успіхів на фронті при великих втратах, тиражування теми загибелі місцевих захисників у кожному регіоні України; українська влада "здає" Куп'янськ; пошук винних в "провалах" заради дискредитації українських воєначальників та чиновників.
  • "Україна відмовляється від окупованих територій": демонстрація сфабрикованих документів;
  • "Тотальна корупція": держава не бореться з корупцією – бюджет розкрадається, закупівлі не проводяться; відсутність покарань для корупціонерів.
  • "Прекрасне" життя на окупованих територіях": високі зарплати, низькі ціни, забезпечення всім необхідним; розвиток інфраструктури, відбудова зруйнованого житла; вільні вибори в єдиний день голосування за законами РФ.

Теми: розвідкаРосіяпропаганда
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