Кремль підготував нову інформатаку: Україна "здає" Куп'янськ та інше – ГУР

Українська розвідка попереджає про новий етап інформаційної війни Росії проти України.

Джерело: пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України

Деталі: ГУР повідомляє, що 25 серпня в адміністрації російського президента відбулась нарада щодо чергового етапу інформаційної війни в українському та світовому медіапросторах.

У заході взяли участь перший заступник керівника адміністрації Путіна Сергій Кирієнко, кремлівські "технологи" та представники медіаресурсів, які залучені до проведення операцій в інформаційній сфері.

За інформацією ГУР, тема наради: затвердження конкретних наративів, які мають дискредитувати Україну та вплинути на її партнерів у світі.

Українська розвідка повідомляє, що найближчим часом російська пропаганда зосередиться на використанні таких тем та наративів: