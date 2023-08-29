Кремль подготовил новую информатаку: Украина "сдает" Купянск и другое – ГУР

Украинская разведка предупреждает о новом этапе информационной войны России против Украины.

Источник: пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины

Детали: ГУР сообщает, что 25 августа в администрации российского президента состоялось совещание по очередному этапу информационной войны в украинском и мировом медиапространстве.

В мероприятии приняли участие первый заместитель руководителя администрации Путина Сергей Кириенко, кремлевские "технологи" и представители медиаресурсов, которые привлечены к проведению операций в информационной сфере.

По информации ГУР, тема совещания: утверждение конкретных нарративов, которые должны дискредитировать Украину и повлиять на ее партнеров в мире.

Украинская разведка сообщает, что в ближайшее время российская пропаганда сосредоточится на использовании таких тем и нарративов: