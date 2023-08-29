Кремль подготовил новую информатаку: Украина "сдает" Купянск и другое – ГУР
Украинская разведка предупреждает о новом этапе информационной войны России против Украины.
Источник: пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины
Детали: ГУР сообщает, что 25 августа в администрации российского президента состоялось совещание по очередному этапу информационной войны в украинском и мировом медиапространстве.
В мероприятии приняли участие первый заместитель руководителя администрации Путина Сергей Кириенко, кремлевские "технологи" и представители медиаресурсов, которые привлечены к проведению операций в информационной сфере.
По информации ГУР, тема совещания: утверждение конкретных нарративов, которые должны дискредитировать Украину и повлиять на ее партнеров в мире.
Украинская разведка сообщает, что в ближайшее время российская пропаганда сосредоточится на использовании таких тем и нарративов:
- "Массовая мобилизация": мобилизации будут подлежать все без исключения украинцы, независимо от пола, возраста, состояния здоровья; мобилизация будет касаться несовершеннолетних.
- "Уныние украинских партнеров в возможности победы": "договорняки" о "мире в обмен на территории"; политические соглашения (фабрикование материалов о "тайной договоренности" мэра Киева Виталия Кличко с представителями Республиканской партии США о поддержке его на предстоящих выборах президента).
- "Украинское контрнаступление не имеет успехов": увеличение количества захоронений украинских воинов на примере кладбищ крупных городов; отсутствие успехов на фронте при больших потерях, тиражирование темы гибели местных защитников в каждом регионе Украины; украинская власть "сдает" Купянск; поиск виновных в "провалах" ради дискредитации украинских военачальников и чиновников.
- "Украина отказывается от оккупированных территорий": демонстрация сфабрикованных документов.
- "Тотальная коррупция": государство не борется с коррупцией - бюджет разворовывается, закупки не проводятся; отсутствие наказаний для коррупционеров;
- "Прекрасная" жизнь на оккупированных территориях": высокие зарплаты, низкие цены, обеспечение всем необходимым; развитие инфраструктуры, восстановление разрушенного жилья; свободные выборы в единый день голосования по законам РФ.