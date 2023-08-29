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Переважна більшість українців вірять у хороше майбутнє України

Ірина БалачукВівторок, 29 серпня 2023, 10:43
Переважна більшість українців вірять у хороше майбутнє України
Фото ОП

Дві третини українців все ще вважають, що у майбутньому ситуація в Україні буде покращуватися, хоча кількість оптимістів порівняно з груднем 2022 року дещо зменшилась.

Джерело: результати соціологічного моніторингу "Українське суспільство", який проводив Київський міжнародний інститут соціології на замовлення Інституту соціології НАН України у червні

Деталі: 10,8 % українців вважають, що скоріш за все ситуація буде погіршуватись, а 19,3% переконані, що ситуація не буде погіршуватись, але навряд чи і покращиться. 

 
Інфографіка КМІС

Станом на червень 59,7% опитаних скоріше не задоволені подіями, які зараз відбуваються в державі (цей показник порівняно з груднем 2022 року зріс на 3,5 процентних пункти), 25,5% повідомили, що вони в однаковій мірі задоволені і не задоволені.

Скоріше задоволений подіями, які відбуваються в Україні зараз, лише кожен десятий громадянин (цей показник з грудня 2022 року зменшився на 3,8 процентних пункти). 

 
інфографіка КМІС

Польовий етап дослідження тривав з 17 до 27 червня. Методом телефонних інтерв’ю було опитано 2004 респонденти. Статистична похибка вибірки при довірчій імовірності 95% становить 2,2%. За припущення, що дизайн-ефект такої вибірки за звичайних умов становить 1,1, максимальна похибка вибірки має бути не більше 2,5%.

Водночас соціологи зазначають, що можуть бути додаткові зміщення, пов’язані з воєнним вторгненням, які наразі повноцінно оцінити неможливо.

Теми: соціологіяУкраїнаопитування
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