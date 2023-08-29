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Подавляющее большинство украинцев верят в хорошее будущее Украины

Ирина БалачукВторник, 29 августа 2023, 10:43
Подавляющее большинство украинцев верят в хорошее будущее Украины
Фото ОП

Две трети украинцев все еще считают, что в будущем ситуация в Украине будет улучшаться, хотя количество оптимистов по сравнению с декабрем 2022 года немного уменьшилось.

Источник: результаты социологического мониторинга "Украинское общество", который проводил Киевский международный институт социологии по заказу Института социологии НАН Украины в июне

Детали: 10,8% украинцев считают, что скорее всего ситуация будет ухудшаться, а 19,3% убеждены, что ситуация не будет ухудшаться, но вряд ли и улучшится. 

 
Инфографика КМИС

По состоянию на июнь 59,7% опрошенных скорее не удовлетворены событиями, которые сейчас происходят в государстве (этот показатель по сравнению с декабрем 2022 года вырос на 3,5 процентных пункта), 25,5% сообщили, что они в одинаковой степени довольны и недовольны.

Скорее доволен событиями, которые происходят в Украине сейчас, только каждый десятый гражданин (этот показатель с декабря 2022 года уменьшился на 3,8 процентных пункта). 

 
Инфографика КМИС 

Полевой этап исследования проходил с 17 по 27 июня. Методом телефонных интервью было опрошено 2004 респондента. Статистическая погрешность выборки при доверительной вероятности 95% составляет 2,2%. При предположении, что дизайн-эффект такой выборки при обычных условиях составляет 1,1, максимальная погрешность выборки должна быть не более 2,5%.

В то же время социологи отмечают, что могут быть дополнительные смещения, связанные с военным вторжением, которые пока полноценно оценить невозможно.

Темы: социологияУкраинаопрос
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