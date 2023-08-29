За пів року зросла частка українців, які орієнтуються на тривалу війну

42% українців впевнені, що війна триватиме понад рік. Водночас 83% вважатимуть перемогою повернення усіх українських територій, включно з Кримом, а не лише припинення російських атак.

Джерело: Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) за результатами опитування, проведеного у червні

Дослівно: "Збільшується кількість респондентів, які орієнтуються на тривалу війну з агресором, що цілком співставно з домінуючими уявленнями про бажані особливості перемоги.

Більш як 80% опитаних вважає, що нашою перемогою буде повернення усіх територій України у кордонах 1991 року. Інші змістовні варіанти не набирають навіть 5%".

Деталі: У грудні 2022 року 49% українців вважали, що війна триватиме від пів року до року. У червні їхня кількість зменшилась до 34%.

Водночас зросла до 42% частка тих, хто вважає, що війна триватиме понад рік. В грудні цей показник становив 26%.

Також зросла частка тих, хто не може відповісти, коли закінчиться війна: з 9% у грудні до 12% у червні.

Разом з тим 83% респондентів вважають, що перемогою України буде повернення усіх її територій (у кордонах 1991 року), а не лише припинення російських атак.

Результати опитування репрезентують доросле населення України, за виключенням АР Крим і тимчасово окупованих територій Донбасу. Опитування здійснювалося методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) та винятково за мобільними телефонними номерами.

Польовий етап дослідження тривав з 17 до 27 червня 2023 року.

Статистична похибка вибірки обсягом 2004 респондентів при довірчій імовірності 95% становить 2.2%. За припущення, що дизайн-ефект такої вибірки за звичайних умов становить 1.1, максимальна похибка вибірки має бути не більше 2.5%.

Водночас можуть бути додаткові зміщення, пов’язані з воєнним вторгненням, які наразі повноцінно оцінити неможливо.