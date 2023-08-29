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За полгода выросла доля украинцев, которые ориентируются на длительную войну

Татьяна ЛозовенкоВторник, 29 августа 2023, 10:56
За полгода выросла доля украинцев, которые ориентируются на длительную войну
ФОТО: ГЕНШТАБ

42% украинцев уверены, что война продлится более года. В то же время 83% будут считать победой возвращение всех украинских территорий, включая Крым, а не только прекращение российских атак.

Источник: Киевский международный институт социологии (КМИС) по результатам опроса, проведенного в июне

Дословно: "Увеличивается количество респондентов, которые ориентируются на длительную войну с агрессором, что вполне сопоставимо с доминирующими представлениями о желаемых особенностях победы.

Более 80% опрошенных считает, что нашей победой будет возвращение всех территорий Украины в границах 1991 года. Другие содержательные варианты не набирают даже 5%".

Детали: В декабре 2022 года 49% украинцев считали, что война продлится от полугода до года. В июне их количество уменьшилось до 34%.

В то же время выросла до 42% доля тех, кто считает, что война продлится более года. В декабре этот показатель составлял 26%.

Также выросла доля тех, кто не может ответить, когда закончится война: с 9% в декабре до 12% в июне.

 

Вместе с тем 83% респондентов считают, что победой Украины будет возвращение всех ее территорий (в границах 1991 года), а не только прекращение российских атак.

 

Результаты опроса представляют взрослое население Украины, за исключением АР Крым и временно оккупированных территорий Донбасса. Опрос осуществлялся методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) и исключительно по мобильным телефонным номерам.

Полевой этап исследования длился с 17 по 27 июня 2023 года. 

Статистическая погрешность выборки объемом 2004 респондентов при доверительной вероятности 95% составляет 2.2%. При предположении, что дизайн-эффект такой выборки в обычных условиях составляет 1.1, максимальная погрешность выборки должна быть не более 2.5%. 

В то же время могут быть дополнительные смещения, связанные с военным вторжением, которые сейчас полноценно оценить невозможно.

Темы: опросвойна
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