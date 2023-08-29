Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

За полгода выросла доля украинцев, которые ориентируются на длительную войну

Татьяна ЛозовенкоВторник, 29 августа 2023, 10:56
За полгода выросла доля украинцев, которые ориентируются на длительную войну
ФОТО: ГЕНШТАБ

42% украинцев уверены, что война продлится более года. В то же время 83% будут считать победой возвращение всех украинских территорий, включая Крым, а не только прекращение российских атак.

Источник: Киевский международный институт социологии (КМИС) по результатам опроса, проведенного в июне

Дословно: "Увеличивается количество респондентов, которые ориентируются на длительную войну с агрессором, что вполне сопоставимо с доминирующими представлениями о желаемых особенностях победы.

Более 80% опрошенных считает, что нашей победой будет возвращение всех территорий Украины в границах 1991 года. Другие содержательные варианты не набирают даже 5%".

Детали: В декабре 2022 года 49% украинцев считали, что война продлится от полугода до года. В июне их количество уменьшилось до 34%.

В то же время выросла до 42% доля тех, кто считает, что война продлится более года. В декабре этот показатель составлял 26%.

Также выросла доля тех, кто не может ответить, когда закончится война: с 9% в декабре до 12% в июне.

 

Вместе с тем 83% респондентов считают, что победой Украины будет возвращение всех ее территорий (в границах 1991 года), а не только прекращение российских атак.

 

Результаты опроса представляют взрослое население Украины, за исключением АР Крым и временно оккупированных территорий Донбасса. Опрос осуществлялся методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) и исключительно по мобильным телефонным номерам.

Полевой этап исследования длился с 17 по 27 июня 2023 года. 

Статистическая погрешность выборки объемом 2004 респондентов при доверительной вероятности 95% составляет 2.2%. При предположении, что дизайн-эффект такой выборки в обычных условиях составляет 1.1, максимальная погрешность выборки должна быть не более 2.5%. 

В то же время могут быть дополнительные смещения, связанные с военным вторжением, которые сейчас полноценно оценить невозможно.

Темы: опросвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
опрос
Каждый пятый в Украине считает себя националистом – опрос
Подавляющее большинство украинцев верят в хорошее будущее Украины
Большинство поляков чувствуют себя в безопасности, несмотря на соседство с РФ и Беларусью
Последние новости
08:31
Умеров и Остин поговорили о жестокой атаке России и ситуации на фронте
08:22
Польша еще на месяц продлила контроль на границе со Словакией
07:54
Администрация Байдена снова обошла Конгресс в вопросе продажи боеприпасов Израилю
07:34
Защитники "отминусовали" еще 750 оккупантов и 16 вражеских танков
07:04
Ночью ПВО сбила 5 из 10 российских "Шахедов" – сводка
06:18
Россию ночью атаковали 32 украинских БпЛА – Минобороны РФ
05:56
Россияне создали базу "нелояльных жителей" на ВОТ – сопротивление
04:58
Вокруг Роботино продолжаются позиционные бои – аналитики
04:00
ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
Все новости...
Реклама: