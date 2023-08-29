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Понад 80% українців не бачать перемоги без повернення усіх територій

Ірина БалачукВівторок, 29 серпня 2023, 11:00
Понад 80% українців не бачать перемоги без повернення усіх територій
Українські воїни на українському полі. Фото з Telegram Володимира Зеленського

83,5% українців вважають, що перемога України можлива лише за умови повернення усіх територій у кордонах 1991 року.  

Джерело: результати соціологічного моніторингу "Українське суспільство", який проводив Київський міжнародний інститут соціології на замовлення Інституту соціології НАН України у червні

Деталі: Лише близько 4% вважають достатніми для перемоги України у війні повернення усього, крім Криму, або повернення захопленого після 24 лютого.

 

Польовий етап дослідження тривав з 17 до 27 червня. Методом телефонних інтерв’ю було опитано 2004 респонденти. Статистична похибка вибірки при довірчій імовірності 95% становить 2,2%. За припущення, що дизайн-ефект такої вибірки за звичайних умов становить 1,1, максимальна похибка вибірки має бути не більше 2,5%.

Водночас соціологи зазначають, що можуть бути додаткові зміщення, пов’язані з воєнним вторгненням, які наразі повноцінно оцінити неможливо.

Теми: соціологіявійнадеокупаціяКрим
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