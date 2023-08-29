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Более 80% украинцев не видят победы без возвращения всех территорий

Ирина БалачукВторник, 29 августа 2023, 11:00
Более 80% украинцев не видят победы без возвращения всех территорий
Украинские воины на украинском поле. Фото из Telegram Владимира Зеленского

83,5% украинцев считают, что победа Украины возможна только при условии возвращения всех территорий в границах 1991 года. 

Источник: результаты социологического мониторинга "Украинское общество", который проводил Киевский международный институт социологии по заказу Института социологии НАН Украины в июне

Детали: Лишь около 4% считают достаточными для победы Украины в войне возвращение всего, кроме Крыма, или возвращение захваченного после 24 февраля.

 

Полевой этап исследования проходил с 17 по 27 июня. Методом телефонных интервью было опрошено 2004 респондента. Статистическая погрешность выборки при доверительной вероятности 95% составляет 2,2%. При предположении, что дизайн-эффект такой выборки при обычных условиях составляет 1,1, максимальная погрешность выборки должна быть не более 2,5%.

В то же время социологи отмечают, что могут быть дополнительные смещения, связанные с военным вторжением, которые пока полноценно оценить невозможно.

Темы: социологиявойнадеоккупацияКрым
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