Кожен п'ятий в Україні вважає себе націоналістом – опитування

Марш у Києві у 2017 році. Фото Дмитро Ларін, УП

За результатами опитування станом на червень 2023 року майже 20% українців вважають себе націоналістами, загалом "правих" поглядів притримуються більше 30% респондентів, "лівих" – 12%.

Джерело: результати соціологічного моніторингу "Українське суспільство", який проводив Київський міжнародний інститут соціології на замовлення Інституту соціології НАН України у червні

Дослівно: "В ідеологічному плані фіксується суттєвий "зсув у право". Так, кількість респондентів, які назвали себе націоналістами, становить майже 19%. До широкомасштабного вторгнення розмір цієї групи фіксувався на рівні 3-4%.

Сукупно кількість ідеологічних (за самовизначенням) респондентів склала близько 57%.

Серед них співвідношення "лівих" до "правих" дорівнює орієнтовно 1 до 3. Найменшою групою є ліберали (6%)".

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Деталі: Крім того після широкомасштабного вторгнення в Україні підвищився показник громадянської ідентичності - 75-80%.

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Польовий етап дослідження тривав з 17 до 27 червня. Методом телефонних інтерв’ю було опитано 2004 респонденти.

Статистична похибка вибірки при довірчій імовірності 95% становить 2,2%. За припущення, що дизайн-ефект такої вибірки за звичайних умов становить 1,1, максимальна похибка вибірки має бути не більше 2,5%.

Водночас соціологи зазначають, що можуть бути додаткові зміщення, пов’язані з воєнним вторгненням, які наразі повноцінно оцінити неможливо.