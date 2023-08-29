Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Кожен п'ятий в Україні вважає себе націоналістом – опитування

Альона Мазуренко Вівторок, 29 серпня 2023, 11:13
Кожен п'ятий в Україні вважає себе націоналістом – опитування
Марш у Києві у 2017 році. Фото Дмитро Ларін, УП

За результатами опитування станом на червень 2023 року майже 20% українців вважають себе націоналістами, загалом "правих" поглядів притримуються більше 30% респондентів, "лівих" – 12%. 

Джерелорезультати соціологічного моніторингу "Українське суспільство", який проводив Київський міжнародний інститут соціології на замовлення Інституту соціології НАН України у червні

Дослівно: "В ідеологічному плані фіксується суттєвий "зсув у право". Так, кількість респондентів, які назвали себе націоналістами, становить майже 19%. До широкомасштабного вторгнення розмір цієї групи фіксувався на рівні 3-4%.

Сукупно кількість ідеологічних (за самовизначенням) респондентів склала близько 57%.

Серед них співвідношення "лівих" до "правих" дорівнює орієнтовно 1 до 3. Найменшою групою є ліберали (6%)".

 
ІНФОГРАФІКА КМІС

Деталі: Крім того після широкомасштабного вторгнення в Україні підвищився показник громадянської ідентичності - 75-80%.

 
ІНФОГРАФІКА КМІС

Польовий етап дослідження тривав з 17 до 27 червня. Методом телефонних інтерв’ю було опитано 2004 респонденти.

Статистична похибка вибірки при довірчій імовірності 95% становить 2,2%. За припущення, що дизайн-ефект такої вибірки за звичайних умов становить 1,1, максимальна похибка вибірки має бути не більше 2,5%.

Водночас соціологи зазначають, що можуть бути додаткові зміщення, пов’язані з воєнним вторгненням, які наразі повноцінно оцінити неможливо.

Теми: опитуваннянаціоналістиУкраїнасоціологія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський: Зараз поганий момент для переговорів

фотоУ Силах оборони розповіли про новий український ударний FPV-дрон

Росія облаштовує військові бази біля кордону з Фінляндією

Нічна атака на Київщину: 4 постраждалих, понад 100 пошкоджених будинків

фото, відео, оновленоУ Тернополі гасили масштабну пожежу на підприємстві

Президент Бразилії заявив, що Путіна не заарештують на саміті G20 у Ріо-де-Жанейро

Усі новини...
опитування
За пів року зросла частка українців, які орієнтуються на тривалу війну
Переважна більшість українців вірять у хороше майбутнє України
Більшість поляків почуваються у безпеці попри сусідство з РФ і Білоруссю
Останні новини
00:38
Цьогорічна заява G20 "могла б заспокоїти Москву" - Politico
23:54
По всій Фінляндії відбулися акції протесту проти уряду
23:43
Зеленський: Зараз поганий момент для переговорів
23:35
Німеччина пропонує НАТО свою базу для штабу на Балтійському морі
23:05
Росіяни знову атакують Україну "Шахедами" з півночі
22:43
За минулі сім днів маємо просування вперед – президент
22:36
Зеленський прокоментував убивство іноземних волонтерів на Донеччині: Пряме влучання з ПТРК
22:14
Україна розраховує задіяти F-16 на полі бою вже у лютому – WSJ
21:47
У Тернополі через пожежу погіршилася якість повітря
21:39
До Латвії на відпочинок приїде понад 100 дітей із Чернігова
Усі новини...
Реклама: