Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Каждый пятый в Украине считает себя националистом – опрос

Алена МазуренкоВторник, 29 августа 2023, 11:13
Каждый пятый в Украине считает себя националистом – опрос
Марш в Киеве в 2017 году. Фото Дмитрий Ларин, УП

По результатам опроса по состоянию на июнь 2023 года почти 20% украинцев считают себя националистами, в целом "правых" взглядов придерживаются более 30% респондентов, "левых" - 12%.

Источникрезультаты социологического мониторинга "Украинское общество", который проводил Киевский международный институт социологии по заказу Института социологии НАН Украины в июне

Дословно: "В идеологическом плане фиксируется существенный "сдвиг в право". Так, количество респондентов, которые назвали себя националистами, составляет почти 19%. До широкомасштабного вторжения размер этой группы фиксировался на уровне 3-4%.

Совокупно количество идеологических (по самоопределению) респондентов составило около 57%.

Среди них соотношение "левых" к "правым" равно ориентировочно 1 к 3. Наименьшей группой являются либералы (6%)".

 
ИНФОГРАФИКА КМИС

Детали: Кроме того, после широкомасштабного вторжения в Украине повысился показатель гражданской идентичности - 75-80%.

 
ИНФОГРАФИКА КМИС

Полевой этап исследования проходил с 17 по 27 июня. Методом телефонных интервью было опрошено 2004 респондента.

Статистическая погрешность выборки при доверительной вероятности 95% составляет 2,2%. При предположении, что дизайн-эффект такой выборки при обычных условиях составляет 1,1, максимальная погрешность выборки должна быть не более 2,5%.

В то же время социологи отмечают, что могут быть дополнительные смещения, связанные с военным вторжением, которые пока полноценно оценить невозможно.

Темы: опроснационалистыУкраинасоциология
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский: Сейчас плохой момент для переговоров

фотоВ Силах обороны рассказали о новом украинском ударном FPV-дроне

Россия обустраивает военные базы возле границы с Финляндией

Ночная атака на Киевскую область: 4 пострадавших, более 100 поврежденных домов

фото, видео, обновленоВ Тернополе тушат масштабный пожар на предприятии

Президент Бразилии заявил, что Путина не арестуют на саммите G20 в Рио-де-Жанейро

Все новости...
опрос
За полгода выросла доля украинцев, которые ориентируются на длительную войну
Подавляющее большинство украинцев верят в хорошее будущее Украины
Большинство поляков чувствуют себя в безопасности, несмотря на соседство с РФ и Беларусью
Последние новости
23:54
По всей Финляндии прошли акции протеста против правительства
23:43
Зеленский: Сейчас плохой момент для переговоров
23:35
Германия предлагает НАТО свою базу для штаба на Балтийском море
23:05
Россияне снова атакуют Украину "Шахедами" с севера
22:43
За прошедшие семь дней имеем продвижение вперед – президент
22:36
Зеленский прокомментировал гибель иностранных волонтеров: Прямое попадание из ПТРК
22:14
Украина рассчитывает использовать F-16 на поле боя уже в феврале – WSJ
21:47
В Тернополе из-за пожара ухудшилось качество воздуха
21:39
В Латвию на отдых приедет больше 100 детей из Чернигова
21:06
видеоУкраина и Швеция планируют совместно произвести 1000 БМП CV-90 – Маляр
Все новости...
Реклама: