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Каждый пятый в Украине считает себя националистом – опрос

Алена МазуренкоВторник, 29 августа 2023, 11:13
Каждый пятый в Украине считает себя националистом – опрос
Марш в Киеве в 2017 году. Фото Дмитрий Ларин, УП

По результатам опроса по состоянию на июнь 2023 года почти 20% украинцев считают себя националистами, в целом "правых" взглядов придерживаются более 30% респондентов, "левых" - 12%.

Источникрезультаты социологического мониторинга "Украинское общество", который проводил Киевский международный институт социологии по заказу Института социологии НАН Украины в июне

Дословно: "В идеологическом плане фиксируется существенный "сдвиг в право". Так, количество респондентов, которые назвали себя националистами, составляет почти 19%. До широкомасштабного вторжения размер этой группы фиксировался на уровне 3-4%.

Совокупно количество идеологических (по самоопределению) респондентов составило около 57%.

Среди них соотношение "левых" к "правым" равно ориентировочно 1 к 3. Наименьшей группой являются либералы (6%)".

 
ИНФОГРАФИКА КМИС

Детали: Кроме того, после широкомасштабного вторжения в Украине повысился показатель гражданской идентичности - 75-80%.

 
ИНФОГРАФИКА КМИС

Полевой этап исследования проходил с 17 по 27 июня. Методом телефонных интервью было опрошено 2004 респондента.

Статистическая погрешность выборки при доверительной вероятности 95% составляет 2,2%. При предположении, что дизайн-эффект такой выборки при обычных условиях составляет 1,1, максимальная погрешность выборки должна быть не более 2,5%.

В то же время социологи отмечают, что могут быть дополнительные смещения, связанные с военным вторжением, которые пока полноценно оценить невозможно.

Темы: опроснационалистыУкраинасоциология
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