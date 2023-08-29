Каждый пятый в Украине считает себя националистом – опрос
По результатам опроса по состоянию на июнь 2023 года почти 20% украинцев считают себя националистами, в целом "правых" взглядов придерживаются более 30% респондентов, "левых" - 12%.
Источник: результаты социологического мониторинга "Украинское общество", который проводил Киевский международный институт социологии по заказу Института социологии НАН Украины в июне
Дословно: "В идеологическом плане фиксируется существенный "сдвиг в право". Так, количество респондентов, которые назвали себя националистами, составляет почти 19%. До широкомасштабного вторжения размер этой группы фиксировался на уровне 3-4%.
Совокупно количество идеологических (по самоопределению) респондентов составило около 57%.
Среди них соотношение "левых" к "правым" равно ориентировочно 1 к 3. Наименьшей группой являются либералы (6%)".
Детали: Кроме того, после широкомасштабного вторжения в Украине повысился показатель гражданской идентичности - 75-80%.
Полевой этап исследования проходил с 17 по 27 июня. Методом телефонных интервью было опрошено 2004 респондента.
Статистическая погрешность выборки при доверительной вероятности 95% составляет 2,2%. При предположении, что дизайн-эффект такой выборки при обычных условиях составляет 1,1, максимальная погрешность выборки должна быть не более 2,5%.
В то же время социологи отмечают, что могут быть дополнительные смещения, связанные с военным вторжением, которые пока полноценно оценить невозможно.