Росіяни вдарили по харчовому підприємству у Куп’янську: убили охоронця

Одна людина загинула та одна дістала поранення у результаті російського удару по місту Купʼянськ на Харківщині вранці 29 серпня.

Джерело: Харківська обласна прокуратура у Facebook

Дослівно прокуратура: "29 серпня близько 8:30 ворог з артилерії обстріляв м. Купʼянськ. Зафіксовано влучання на територію харчового підприємства. Загинув охоронець.

Також пошкоджено приватне домоволодіння, отримав поранення 67-річний цивільний чоловік".

Фото прокуратури

Деталі: Внаслідок іншого ворожого обстрілу м. Купʼянськ, який відбувся приблизно о 5 ранку, пошкоджений багатоквартирний будинок.

фото прокуратури

За даними фактами розпочаті досудові розслідування за ст. 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни).