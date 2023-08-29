Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни вдарили по харчовому підприємству у Куп’янську: убили охоронця

Ірина БалачукВівторок, 29 серпня 2023, 11:34
Росіяни вдарили по харчовому підприємству у Куп’янську: убили охоронця
Фото прокуратури

Одна людина загинула та одна дістала поранення у результаті російського удару по місту Купʼянськ на Харківщині вранці 29 серпня.

Джерело: Харківська обласна прокуратура у Facebook

Дослівно прокуратура: "29 серпня близько 8:30 ворог з артилерії обстріляв м. Купʼянськ. Зафіксовано влучання на територію харчового підприємства. Загинув охоронець.

Також пошкоджено приватне домоволодіння, отримав поранення 67-річний цивільний чоловік". 

 
Фото прокуратури

Деталі: Внаслідок іншого ворожого обстрілу м. Купʼянськ, який відбувся приблизно о 5 ранку, пошкоджений багатоквартирний будинок.

 
фото прокуратури

За даними фактами розпочаті досудові розслідування за ст. 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни).

Теми: Харківська областьвійнажертви
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський призначив нового представника у Раді

У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України

У США не проголосують за допомогу Україні до Нового року

фотоРосійські ракети вночі влучили в транспортне депо й житловий об'єкт у Харкові

ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Усі новини...
Харківська область
З Купʼянського району евакуйовано понад 300 дітей – Синєгубов
Окупанти обстріляли село на Харківщині: загинула жінка, загорівся кіоск
Бізон-сирота, віслюк з-під Бахмута й поросята з передової. Як у знищений росіянами екопарк на Харківщині повертаються тварини та життя
Останні новини
11:24
СБУ і поліція прийшли з обшуками до Ужгородської міськради – джерела
11:23
Не втрачаючи зв'язок поколінь: як "Київська камерата" популяризує музику українських композиторів
11:13
Суд Німеччини вперше може конфіскувати 720 млн євро заморожених активів РФ – ЗМІ
11:13
Мінфін розмістив ОВДП на 7,5 мільярда
11:12
інфографікаПереважна більшість українців виступають проти відставки Залужного – опитуванння
11:05
ЗМІ: Санкції ЄС проти росіян можуть діяти і після їхньої смерті
10:48
Будь-якої миті могла померти: у Львові врятували жінку з 10-сантиметровою пухлиною наднирників
10:47
Blue Origin Безоса запустила першу ракету після аварії у вересні 2022 року
10:46
Реформи за мільярди: що Україна пообіцяла МВФ зробити у 2024 році
10:44
Зеленський призначив нового представника у Раді
Усі новини...
Реклама: