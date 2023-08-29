Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни вдарили по харчовому підприємству у Куп’янську: убили охоронця

Ірина БалачукВівторок, 29 серпня 2023, 11:34
Росіяни вдарили по харчовому підприємству у Куп’янську: убили охоронця
Фото прокуратури

Одна людина загинула та одна дістала поранення у результаті російського удару по місту Купʼянськ на Харківщині вранці 29 серпня.

Джерело: Харківська обласна прокуратура у Facebook

Дослівно прокуратура: "29 серпня близько 8:30 ворог з артилерії обстріляв м. Купʼянськ. Зафіксовано влучання на територію харчового підприємства. Загинув охоронець.

Також пошкоджено приватне домоволодіння, отримав поранення 67-річний цивільний чоловік". 

 
Фото прокуратури

Деталі: Внаслідок іншого ворожого обстрілу м. Купʼянськ, який відбувся приблизно о 5 ранку, пошкоджений багатоквартирний будинок.

 
фото прокуратури

За даними фактами розпочаті досудові розслідування за ст. 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни).

Теми: Харківська областьвійнажертви
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський: Зараз поганий момент для переговорів

фотоУ Силах оборони розповіли про новий український ударний FPV-дрон

Росія облаштовує військові бази біля кордону з Фінляндією

Нічна атака на Київщину: 4 постраждалих, понад 100 пошкоджених будинків

фото, відео, оновленоУ Тернополі гасили масштабну пожежу на підприємстві

Президент Бразилії заявив, що Путіна не заарештують на саміті G20 у Ріо-де-Жанейро

Усі новини...
Харківська область
З Купʼянського району евакуйовано понад 300 дітей – Синєгубов
Окупанти обстріляли село на Харківщині: загинула жінка, загорівся кіоск
Бізон-сирота, віслюк з-під Бахмута й поросята з передової. Як у знищений росіянами екопарк на Харківщині повертаються тварини та життя
Останні новини
00:38
Цьогорічна заява G20 "могла б заспокоїти Москву" - Politico
23:54
По всій Фінляндії відбулися акції протесту проти уряду
23:43
Зеленський: Зараз поганий момент для переговорів
23:35
Німеччина пропонує НАТО свою базу для штабу на Балтійському морі
23:05
Росіяни знову атакують Україну "Шахедами" з півночі
22:43
За минулі сім днів маємо просування вперед – президент
22:36
Зеленський прокоментував убивство іноземних волонтерів на Донеччині: Пряме влучання з ПТРК
22:14
Україна розраховує задіяти F-16 на полі бою вже у лютому – WSJ
21:47
У Тернополі через пожежу погіршилася якість повітря
21:39
До Латвії на відпочинок приїде понад 100 дітей із Чернігова
Усі новини...
Реклама: