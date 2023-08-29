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Россияне ударили по пищевому предприятию в Купянске: убили охранника

Ирина БалачукВторник, 29 августа 2023, 11:34
Россияне ударили по пищевому предприятию в Купянске: убили охранника
Фото прокуратуры

Один человек погиб и один получил ранения в результате российского удара по городу Купянск на Харьковщине утром 29 августа.

Источник: Харьковская областная прокуратура в Facebook

Дословно прокуратура: "29 августа около 8:30 враг из артиллерии обстрелял г. Купянск. Зафиксировано попадание на территорию пищевого предприятия. Погиб охранник.

Также повреждено частное домовладение, получил ранения 67-летний гражданский мужчина". 

 
фото прокуратуры

Детали: В результате другого вражеского обстрела г. Купянск, который состоялся примерно в 5 утра, поврежден многоквартирный дом. 

 
фото прокуратуры 

По данным фактам начаты досудебные расследования по ст. 438 УК (нарушение законов и обычаев войны).

Темы: Харьковская областьвойнажертвы
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