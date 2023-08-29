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Росія готує нову хвилю мобілізації в Криму – представництво президента

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 29 серпня 2023, 11:42
Росія готує нову хвилю мобілізації в Криму – представництво президента
МОБІЛІЗОВАНІ СОЛДАТИ РОСІЙСЬКОЇ АРМІЇ, ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО РИА НОВОСТИ

В тимчасово окупованому Криму готують нову хвилю мобілізації до лав Збройних сил РФ.

Джерело: Представництво президента України в АР Крим у Facebook

Дослівно: "Окупаційна адміністрація відкриває мобілізаційні пункти прямо на центральній набережній. Один з них вже активно "працює" в Алушті. Це пов'язано з тим, що росіяни готують нову хвилю мобілізації в окупованому Криму. 

Зокрема, в Севастопольському військкоматі вони проводять наради та інструктажі. Повістки будуть роздавати в супроводі співробітників поліції або Росгвардії. Особлива увага приділятиметься так званим ухилянтам. Окупанти планують мобілізувати до 30 тисяч осіб та призвати до 10 тисяч строковиків".

Деталі: В окупованому Криму інструктори-волонтери проводять курси військової підготовки. Всіх "бажаючих" вони навчають теорії та практиці: військово-польової медицини, навичкам стрілецького бою, управління безпілотниками та альпінізму.

Заняття проводять у польових умовах, завдання формулюють з урахуванням "досвіду" війни проти України. У Феодосії такі курси вже відвідало понад сотні людей віком від 12 до 60 років.

Крім того, в представництві президента нагадують, що Путін підписав указ, згідно з яким "оперативний штаб" окупованого Криму зможе "координувати" роботу військових частин, а також залучати громадян до "охорони та боротьби з диверсантами на добровільній основі". 

Теми: КриммобілізаціяРосіяокупація
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