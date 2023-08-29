Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росія готує нову хвилю мобілізації в Криму – представництво президента

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 29 серпня 2023, 11:42
Росія готує нову хвилю мобілізації в Криму – представництво президента
МОБІЛІЗОВАНІ СОЛДАТИ РОСІЙСЬКОЇ АРМІЇ, ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО РИА НОВОСТИ

В тимчасово окупованому Криму готують нову хвилю мобілізації до лав Збройних сил РФ.

Джерело: Представництво президента України в АР Крим у Facebook

Дослівно: "Окупаційна адміністрація відкриває мобілізаційні пункти прямо на центральній набережній. Один з них вже активно "працює" в Алушті. Це пов'язано з тим, що росіяни готують нову хвилю мобілізації в окупованому Криму. 

Зокрема, в Севастопольському військкоматі вони проводять наради та інструктажі. Повістки будуть роздавати в супроводі співробітників поліції або Росгвардії. Особлива увага приділятиметься так званим ухилянтам. Окупанти планують мобілізувати до 30 тисяч осіб та призвати до 10 тисяч строковиків".

Деталі: В окупованому Криму інструктори-волонтери проводять курси військової підготовки. Всіх "бажаючих" вони навчають теорії та практиці: військово-польової медицини, навичкам стрілецького бою, управління безпілотниками та альпінізму.

Заняття проводять у польових умовах, завдання формулюють з урахуванням "досвіду" війни проти України. У Феодосії такі курси вже відвідало понад сотні людей віком від 12 до 60 років.

Крім того, в представництві президента нагадують, що Путін підписав указ, згідно з яким "оперативний штаб" окупованого Криму зможе "координувати" роботу військових частин, а також залучати громадян до "охорони та боротьби з диверсантами на добровільній основі". 

Теми: КриммобілізаціяРосіяокупація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський призначив нового представника у Раді

У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України

У США не проголосують за допомогу Україні до Нового року

фотоРосійські ракети вночі влучили в транспортне депо й житловий об'єкт у Харкові

ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Усі новини...
Крим
Понад 80% українців не бачать перемоги без повернення усіх територій
З'явився знімок наслідків удару по російській базі ППО в Криму
Російське посольство в ПАР показало мапу з українським Кримом
Останні новини
11:24
СБУ і поліція прийшли з обшуками до Ужгородської міськради – джерела
11:23
Не втрачаючи зв'язок поколінь: як "Київська камерата" популяризує музику українських композиторів
11:13
Суд Німеччини вперше може конфіскувати 720 млн євро заморожених активів РФ – ЗМІ
11:13
Мінфін розмістив ОВДП на 7,5 мільярда
11:12
інфографікаПереважна більшість українців виступають проти відставки Залужного – опитуванння
11:05
ЗМІ: Санкції ЄС проти росіян можуть діяти і після їхньої смерті
10:48
Будь-якої миті могла померти: у Львові врятували жінку з 10-сантиметровою пухлиною наднирників
10:47
Blue Origin Безоса запустила першу ракету після аварії у вересні 2022 року
10:46
Реформи за мільярди: що Україна пообіцяла МВФ зробити у 2024 році
10:44
Зеленський призначив нового представника у Раді
Усі новини...
Реклама: