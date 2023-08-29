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Россия готовит новую волну мобилизации в Крыму – представительство президента

Татьяна ЛозовенкоВторник, 29 августа 2023, 11:42
Россия готовит новую волну мобилизации в Крыму – представительство президента
МОБИЛИЗОВАННЫЕ СОЛДАТЫ РОССИЙСКОЙ АРМИИ, ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО РИА НОВОСТИ

Во временно оккупированном Крыму готовят новую волну мобилизации в ряды Вооруженных сил РФ.

Источник: Представительство президента Украины в АР Крым в Facebook

Дословно: "Оккупационная администрация открывает мобилизационные пункты прямо на центральной набережной. Один из них уже активно "работает" в Алуште. Это связано с тем, что россияне готовят новую волну мобилизации в оккупированном Крыму. 

В частности, в Севастопольском военкомате они проводят совещания и инструктажи. Повестки будут раздавать в сопровождении сотрудников полиции или Росгвардии. Особое внимание будет уделяться так называемым уклонистам. Оккупанты планируют мобилизовать до 30 тысяч человек и призвать до 10 тысяч срочников".

Детали: В оккупированном Крыму инструкторы-волонтеры проводят курсы военной подготовки. Всех "желающих" они обучают теории и практике: военно-полевой медицине, навыкам стрелкового боя, управлению беспилотниками и альпинизму.

Занятия проводят в полевых условиях, задачи формулируют с учетом "опыта" войны против Украины. В Феодосии такие курсы уже посетило более сотни человек в возрасте от 12 до 60 лет.

Кроме того, в представительстве президента напоминают, что Путин подписал указ, согласно которому "оперативный штаб" оккупированного Крыма сможет "координировать" работу воинских частей, а также привлекать граждан к "охране и борьбе с диверсантами на добровольной основе".

Темы: КрыммобилизацияРосcияоккупация
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