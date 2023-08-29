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Через удар блискавки на кордоні України з Білоруссю здетонували міни

Валентина РоманенкоВівторок, 29 серпня 2023, 12:39
Через удар блискавки на кордоні України з Білоруссю здетонували міни
білоруський стовп на кордоні з Україною. ілюстративне фото ФОТО GPK.GOV.BY

На кордоні України з Білоруссю внаслідок удару блискавки здетонували кілька мін.

Джерело: "Беларускі Гаюн", співрозмовники "Української правди" у військових колах, пресслужба ДПСУ в коментарі УП

Деталі: Моніторинговий проєкт "Беларускі Гаюн" звернув увагу, що провладні канали Білорусі повідомили, що на залізничному мосту за 800 метрів від станції "Словечно" здетонувало кілька протитанкових мін ТМ-62М.

Як доказ було оприлюднено фото, де видно зруйноване залізничне полотно на мосту прямо на самому кордоні Білорусі з Україною (на фото можна побачити прикордонний стовп РБ).

 

За даними білоруських ТГ-каналів, унаслідок вибуху пошкоджено опору мосту і зруйновано залізничне полотно в обидва боки.

Своєю чергою, за даними джерел УП у військових колах, через погодні умови внаслідок влучання блискавки стався підрив кількох мін мінно-вибухового загородження, яке прикриває певну ділянку українсько-білоруського кордону. Постраждалих унаслідок вибуху немає.

За словами співрозмовника УП, таке може траплятися час від часу, оскільки Сили оборони надійно замінували підступи з РБ, щоб унеможливити повторення наступу з цього напрямку. Водночас на кордоні з Білоруссю діють обмеження щодо перебування цивільних людей, тому мінні пристрої загрожують виключно окупантам.

Інформацію про мимовільний підрив також підтвердив "Українській правді" речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

Теми: кордонвійнаБілорусь
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