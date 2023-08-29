Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Из-за удара молнии на границе Украины с Беларусью сдетонировали мины

Валентина РоманенкоВторник, 29 августа 2023, 12:39
Из-за удара молнии на границе Украины с Беларусью сдетонировали мины
белорусский столб на границе с Украиной. иллюстративное фото ФОТО GPK.GOV.BY

На границе Украины с Беларусью вследствие удара молнии сдетонировали несколько мин.

Источник: "Беларускі Гаюн", собеседники "Украинской правды" в военных кругах, пресслужба ГПСУ в комментарии УП

Детали: Мониторинговій проект "Беларускі Гаюн" обратил внимание, что провластные каналы Беларуси сообщили, что на ЖД-мосту в 800 метрах от станции "Словечно" сдетонировало несколько противотанковых мин ТМ-62М.

В качестве доказательства было обнародовано фото, где видно разрушенное ЖД-полотно на мосту прямо на самой границе Беларуси с Украиной  (на фото можно увидеть погранстолб РБ).

 

По данным белорусских ТГ-каналов, в результате взрыва повреждена опора моста и разрушены железнодорожные полотна в обе стороны.

В свою очередь по данным источников УП в военных кругах, из-за погодных условий в результате попадания молнии произошел подрыв нескольких мин минно-взрывного заграждения, которое прикрывает определенный участок украинско-белорусской границы. Пострадавших в результате взрыва нет.

По словам собеседника УП, такое может случаться время от времени, поскольку Силы обороны надежно заминировали подступы с РБ, чтобы исключить повторение наступления с этого направления. В то же время на границе с Беларусью действуют ограничения по пребыванию гражданских людей, поэтому минные устройства угрожают исключительно оккупантам.

Информацию о непроизвольном подрыве также подтвердил "Украинской правде" спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

Темы: границавойнаБеларусь
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский: Сейчас плохой момент для переговоров

фотоВ Силах обороны рассказали о новом украинском ударном FPV-дроне

Россия обустраивает военные базы возле границы с Финляндией

Ночная атака на Киевскую область: 4 пострадавших, более 100 поврежденных домов

фото, видео, обновленоВ Тернополе тушат масштабный пожар на предприятии

Президент Бразилии заявил, что Путина не арестуют на саммите G20 в Рио-де-Жанейро

Все новости...
граница
Грузия таки впустила 6 граждан Украины, которых россияне вывезли из Херсонщины
С 1 сентября пассажирский транспорт будут выпускать за границу только с пометкой экологичности
Польские пограничники завернули почти 200 мигрантов из Беларуси за сутки
Последние новости
01:08
Блинкен назвал условие, при котором возможны переговоры с Россией
00:38
Нынешнее заявление G20 "могло бы успокоить Москву" - Politico
23:54
По всей Финляндии прошли акции протеста против правительства
23:43
Зеленский: Сейчас плохой момент для переговоров
23:35
Германия предлагает НАТО свою базу для штаба на Балтийском море
23:05
Россияне снова атакуют Украину "Шахедами" с севера
22:43
За прошедшие семь дней имеем продвижение вперед – президент
22:36
Зеленский прокомментировал гибель иностранных волонтеров: Прямое попадание из ПТРК
22:14
Украина рассчитывает использовать F-16 на поле боя уже в феврале – WSJ
21:47
В Тернополе из-за пожара ухудшилось качество воздуха
Все новости...
Реклама: