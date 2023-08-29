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Из-за удара молнии на границе Украины с Беларусью сдетонировали мины

Валентина РоманенкоВторник, 29 августа 2023, 12:39
Из-за удара молнии на границе Украины с Беларусью сдетонировали мины
белорусский столб на границе с Украиной. иллюстративное фото ФОТО GPK.GOV.BY

На границе Украины с Беларусью вследствие удара молнии сдетонировали несколько мин.

Источник: "Беларускі Гаюн", собеседники "Украинской правды" в военных кругах, пресслужба ГПСУ в комментарии УП

Детали: Мониторинговій проект "Беларускі Гаюн" обратил внимание, что провластные каналы Беларуси сообщили, что на ЖД-мосту в 800 метрах от станции "Словечно" сдетонировало несколько противотанковых мин ТМ-62М.

В качестве доказательства было обнародовано фото, где видно разрушенное ЖД-полотно на мосту прямо на самой границе Беларуси с Украиной  (на фото можно увидеть погранстолб РБ).

 

По данным белорусских ТГ-каналов, в результате взрыва повреждена опора моста и разрушены железнодорожные полотна в обе стороны.

В свою очередь по данным источников УП в военных кругах, из-за погодных условий в результате попадания молнии произошел подрыв нескольких мин минно-взрывного заграждения, которое прикрывает определенный участок украинско-белорусской границы. Пострадавших в результате взрыва нет.

По словам собеседника УП, такое может случаться время от времени, поскольку Силы обороны надежно заминировали подступы с РБ, чтобы исключить повторение наступления с этого направления. В то же время на границе с Беларусью действуют ограничения по пребыванию гражданских людей, поэтому минные устройства угрожают исключительно оккупантам.

Информацию о непроизвольном подрыве также подтвердил "Украинской правде" спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

Темы: границавойнаБеларусь
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