На Чернігівщині на міні підірвався автомобіль патрульного: він і жінка загинули, 2 дітей у лікарні
У понеділок у прикордонній громаді в Чернігівській області на міні підірвався легковий автомобіль, водій і пасажирка авто загинули, двох малолітніх дітей госпіталізували. За кермом автомобіля був співробітник патрульної поліції.
Джерело: поліція Чернігівської області
Дослівно: "Близько 19-ї години (28 серпня - ред.) до поліції надійшло повідомлення про те, що у Чернігівському районі підірвався легковий цивільний автомобіль...
Внаслідок вибуху автівка загорілася. На жаль, водій та пасажирка загинули. Двоє малолітніх дітей травмовані.
Відомо, що кермував автомобілем співробітник Управління патрульної поліції в Чернігівській області Департаменту патрульної поліції".
Деталі: Повідомляється, що на місце події негайно прибула група реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група і вибухотехніки обласної поліції та рятувальники ДСНС.
Попередньо встановлено, що на лісовій дорозі автомобіль підірвався на міні.
Наразі поліція працює на місці події та встановлює всі обставини.