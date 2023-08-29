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На Чернігівщині на міні підірвався автомобіль патрульного: він і жінка загинули, 2 дітей у лікарні

Альона Мазуренко Вівторок, 29 серпня 2023, 12:56
На Чернігівщині на міні підірвався автомобіль патрульного: він і жінка загинули, 2 дітей у лікарні

У понеділок у прикордонній громаді в Чернігівській області на міні підірвався легковий автомобіль, водій і пасажирка авто загинули, двох малолітніх дітей госпіталізували. За кермом автомобіля був співробітник патрульної поліції. 

Джерело: поліція Чернігівської області

Дослівно: "Близько 19-ї години (28 серпня - ред.) до поліції надійшло повідомлення про те, що у Чернігівському районі підірвався легковий цивільний автомобіль...

Внаслідок вибуху автівка загорілася. На жаль, водій та пасажирка загинули. Двоє малолітніх дітей травмовані.

Відомо, що кермував автомобілем співробітник Управління патрульної поліції в Чернігівській області Департаменту патрульної поліції".

Деталі: Повідомляється, що на місце події негайно прибула група реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група і вибухотехніки обласної поліції та рятувальники ДСНС.

Попередньо встановлено, що на лісовій дорозі автомобіль підірвався на міні.

 
 

Наразі поліція працює на місці події та встановлює всі обставини.

Теми: Чернігівська областьполіціявибух
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