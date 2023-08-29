На Черниговщине на мине подорвался автомобиль патрульного: он и женщина погибли, 2 детей в больнице

В понедельник в приграничной общине в Черниговской области на мине подорвался легковой автомобиль, водитель и пассажирка авто погибли, двух малолетних детей госпитализировали. За рулем автомобиля был сотрудник патрульной полиции.

Источник: полиция Черниговской области

Дословно: "Около 19 часов (28 августа - ред.) в полицию поступило сообщение о том, что в Черниговском районе подорвался легковой гражданский автомобиль...

В результате взрыва автомобиль загорелся. К сожалению, водитель и пассажирка погибли. Двое малолетних детей травмированы.

Известно, что управлял автомобилем сотрудник Управления патрульной полиции в Черниговской области Департамента патрульной полиции".

Детали: Сообщается, что на место происшествия немедленно прибыла группа реагирования патрульной полиции, следственно-оперативная группа и взрывотехники областной полиции и спасатели ГСЧС.

Предварительно установлено, что на лесной дороге автомобиль подорвался на мине.

Сейчас полиция работает на месте происшествия и устанавливает все обстоятельства.