У Німеччині розслідують, як їхня електроніка опинилась у російських "Орланах" – ЗМІ
Федеральна прокуратура Німеччини веде розслідування щодо підприємця, завдяки якому німецька електроніка могла опинитися у російських безпілотниках "Орлан".
Джерело: Spiegel, пише "Європейська правда"
Деталі: За даними видання, Вальдемара В., громадянина Німеччини та Росії, підозрюють у 26 випадках порушення закону про зовнішню торгівлю і платежі.
Підприємця підозрюють у тому, що його компанія із Саарбрюккена продавала до Росії компоненти електроніки, які використовуються у російських безпілотниках "Орлан". Такий експорт відбувався у проміжку з 2020 року до березня 2023 року, відтак охоплює і значний період повномасштабної війни.
Слідство вважає, що підозрюваний намагався приховати цей експорт, відправляючи вантаж до Росії через треті країни, у тому числі Литву та Дубай.
Загальна вартість проданої електроніки становить близько 750 тисяч євро.
Підприємця тримають під вартою на підставі ордера Федерального верховного суду у Карлсруе.
Що передувало:
- Минулого тижня стало відомо про арешт у Німеччині ексвласника компанії, що постачала верстати для російського оборонпрому.
- 23 червня Рада ЄС затвердила 11-й пакет санкцій проти Росії, спрямований переважно на боротьбу з обходом існуючих санкцій.