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У Німеччині розслідують, як їхня електроніка опинилась у російських "Орланах" – ЗМІ

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 29 серпня 2023, 12:56
У Німеччині розслідують, як їхня електроніка опинилась у російських Орланах – ЗМІ
фото з Вікіпедії

Федеральна прокуратура Німеччини веде розслідування щодо підприємця, завдяки якому німецька електроніка могла опинитися у російських безпілотниках "Орлан".

Джерело: Spiegel, пише "Європейська правда"

Деталі: За даними видання, Вальдемара В., громадянина Німеччини та Росії, підозрюють у 26 випадках порушення закону про зовнішню торгівлю і платежі. 

Підприємця підозрюють у тому, що його компанія із Саарбрюккена продавала до Росії компоненти електроніки, які використовуються у російських безпілотниках "Орлан". Такий експорт відбувався у проміжку з 2020 року до березня 2023 року, відтак охоплює і значний період повномасштабної війни. 

Слідство вважає, що підозрюваний намагався приховати цей експорт, відправляючи вантаж до Росії через треті країни, у тому числі Литву та Дубай.

Загальна вартість проданої електроніки становить близько 750 тисяч євро. 

Підприємця тримають під вартою на підставі ордера Федерального верховного суду у Карлсруе. 

Що передувало: 

Теми: НімеччинабезпілотникиконтрабандаРосія
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