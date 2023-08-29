В Германии расследуют, как их электроника оказалась в российских "Орланах" – СМИ
Федеральная прокуратура Германии ведет расследование в отношении предпринимателя, благодаря которому немецкая электроника могла оказаться в российских беспилотниках "Орлан".
Источник: Spiegel, пишет "Европейская правда".
Детали: По данным издания, Вальдемара В., гражданина Германии и России, подозревают в 26 случаях нарушения закона о внешней торговле и платежах.
Предпринимателя подозревают в том, что его компания из Саарбрюккена продавала в Россию компоненты электроники, которые используются в российских беспилотниках "Орлан". Такой экспорт происходил в промежутке с 2020 года до марта 2023 года, поэтому охватывает и значительный период полномасштабной войны.
Следствие считает, что подозреваемый пытался скрыть этот экспорт, отправляя груз в Россию через третьи страны, в том числе Литву и Дубай.
Общая стоимость проданной электроники составляет около 750 тысяч евро.
Предпринимателя держат под стражей на основании ордера Федерального верховного суда в Карлсруэ.
Что предшествовало:
- На прошлой неделе стало известно об аресте в Германии экс-владельца компании, поставлявшей станки для российского оборонпрома.
- 23 июня Совет ЕС утвердил 11-й пакет санкций против России, направленный преимущественно на борьбу с обходом существующих санкций.