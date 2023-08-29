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В Германии расследуют, как их электроника оказалась в российских "Орланах" – СМИ

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 29 августа 2023, 12:56
В Германии расследуют, как их электроника оказалась в российских Орланах – СМИ
фото из Википедии

Федеральная прокуратура Германии ведет расследование в отношении предпринимателя, благодаря которому немецкая электроника могла оказаться в российских беспилотниках "Орлан".

ИсточникSpiegel, пишет "Европейская правда".

Детали: По данным издания, Вальдемара В., гражданина Германии и России, подозревают в 26 случаях нарушения закона о внешней торговле и платежах.

Предпринимателя подозревают в том, что его компания из Саарбрюккена продавала в Россию компоненты электроники, которые используются в российских беспилотниках "Орлан". Такой экспорт происходил в промежутке с 2020 года до марта 2023 года, поэтому охватывает и значительный период полномасштабной войны.

Следствие считает, что подозреваемый пытался скрыть этот экспорт, отправляя груз в Россию через третьи страны, в том числе Литву и Дубай.

Общая стоимость проданной электроники составляет около 750 тысяч евро.

Предпринимателя держат под стражей на основании ордера Федерального верховного суда в Карлсруэ.

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Темы: ГерманиябеспилотникиконтрабандаРосcия
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