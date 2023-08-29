На Чернігівщині затримали очільницю ЦНАПу: за $2,5 тисячі штампувала довідки для ухилянтів

Служба безпеки викрила на Чернігівщині злочинну групу, організовану очільницею ЦНАПу, яка "заробила" на ухилянтах мільйони гривень.



Джерело: СБУ у Telegram

Дослівно СБУ: "Служба безпеки ліквідувала у Чернігівській області ще одну корупційну схему ухилення від призову, яка дозволяла чоловікам виїжджати за кордон.



Під час оперативних заходів затримали організаторку оборудки. Нею виявилась очільниця одного з міських центрів надання адмінпослуг (ЦНАП), яка залучила до незаконної діяльності ще трьох спільників".

Фото СБУ

Деталі: За суму від 2,5 тисячі доларів зловмисники "допомагали" ухилянтам уникнути мобілізації на підставі фіктивних довідок для військовослужбовців, які виїжджають за кордон.



Видаючи чоловікам підроблені дозволи на виїзд за кордон на постійне місце проживання, фігуранти "заробили" на мобілізації в умовах війни майже 4 млн гривень.

фото СБУ

Силовики встановили, що для "немісцевих" клієнтів посадовиця ЦНАПу особисто займалась питаннями зміни адреси реєстрації, щоб ухилянтів можна було поставити на облік і потім "списати" саме через місцевий військкомат.



Двоє її спільників підшукували клієнтів серед потенційних призовників, вони також діяли як посередники для передачі грошей за корупційні "послуги".



Ще один фігурант – представник кримінального світу, який перебуває за кордоном. Він звідти координував діяльність учасників оборудки.



Під час обшуків за місцями проживання і роботи фігурантів виявили готівку, одержану злочинним шляхом; фальшиві довідки з військкомату та комп’ютерну техніку із доказами злочинної діяльності.

фото СБУ

Усім чотирьом особам повідомили про підозру. Троє затриманих перебувають під вартою без права внесення застави.

Ще один фігурант переховується від правосуддя за кордоном. Наразі вирішується питання щодо оголошення його у міжнародний розшук.

В СБУ зазначили, що зловмисникам загрожує до 9 років в’язниці з конфіскацією майна.