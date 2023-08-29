Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На Чернігівщині затримали очільницю ЦНАПу: за $2,5 тисячі штампувала довідки для ухилянтів

Ірина БалачукВівторок, 29 серпня 2023, 13:55
На Чернігівщині затримали очільницю ЦНАПу: за $2,5 тисячі штампувала довідки для ухилянтів
Фото СБУ

Служба безпеки викрила на Чернігівщині злочинну групу, організовану очільницею ЦНАПу, яка "заробила" на ухилянтах мільйони гривень.

Джерело: СБУ у Telegram

Дослівно СБУ: "Служба безпеки ліквідувала у Чернігівській області ще одну корупційну схему ухилення від призову, яка дозволяла чоловікам виїжджати за кордон.

Під час оперативних заходів затримали організаторку оборудки. Нею виявилась очільниця одного з міських центрів надання адмінпослуг (ЦНАП), яка залучила до незаконної діяльності ще трьох спільників". 

 
Фото СБУ

Деталі: За суму від 2,5 тисячі доларів зловмисники "допомагали" ухилянтам уникнути мобілізації на підставі фіктивних довідок для військовослужбовців, які виїжджають за кордон.

Видаючи чоловікам підроблені дозволи на виїзд за кордон на постійне місце проживання, фігуранти "заробили" на мобілізації в умовах війни майже 4 млн гривень. 

 
фото СБУ

Силовики встановили, що для "немісцевих" клієнтів посадовиця ЦНАПу особисто займалась питаннями зміни адреси реєстрації, щоб ухилянтів можна було поставити на облік і потім "списати" саме через місцевий військкомат.

Двоє її спільників підшукували клієнтів серед потенційних призовників, вони також діяли як посередники для передачі грошей за корупційні "послуги".

Ще один фігурант – представник кримінального світу, який перебуває за кордоном. Він звідти координував діяльність учасників оборудки.

Під час обшуків за місцями проживання і роботи фігурантів виявили готівку, одержану злочинним шляхом; фальшиві довідки з військкомату та комп’ютерну техніку із доказами злочинної діяльності. 

 
фото СБУ

Усім чотирьом особам повідомили про підозру. Троє затриманих перебувають під вартою без права внесення застави.

Ще один фігурант переховується від правосуддя за кордоном. Наразі вирішується питання щодо оголошення його у міжнародний розшук.

В СБУ зазначили, що зловмисникам загрожує до 9 років в’язниці з конфіскацією майна.

Теми: СБУЧернігівська областьвійнакорупція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський: Зараз поганий момент для переговорів

фотоУ Силах оборони розповіли про новий український ударний FPV-дрон

Росія облаштовує військові бази біля кордону з Фінляндією

Нічна атака на Київщину: 4 постраждалих, понад 100 пошкоджених будинків

фото, відео, оновленоУ Тернополі гасили масштабну пожежу на підприємстві

Президент Бразилії заявив, що Путіна не заарештують на саміті G20 у Ріо-де-Жанейро

Усі новини...
СБУ
СБУ затримала бойовика, який намагався втекти до Придністров’я
Зеленський провів кадрові перестановки в СБУ
Полковника СБУ знайшли мертвим у своєму кабінеті в Києві
Останні новини
03:27
Через загрозу безпілотників оголошена тривога у чотирьох областях
03:17
Українські війська ще більше просунулися в районі Роботиного і Кліщіївки – ISW
02:39
Блінкен назвав Starlink "життєво важливим інструментом"
02:08
У Росії заявили про атаку безпілотників на Бєлгородщину
01:40
Індія запропонувала провести віртуальну зустріч G20 у листопаді
01:08
Блінкен назвав умову, за якої можливі переговори з Росією
00:38
Цьогорічна заява G20 "могла б заспокоїти Москву" - Politico
23:54
По всій Фінляндії відбулися акції протесту проти уряду
23:43
Зеленський: Зараз поганий момент для переговорів
23:35
Німеччина пропонує НАТО свою базу для штабу на Балтійському морі
Усі новини...
Реклама: