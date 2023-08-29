На Черниговщине задержали руководительницу ЦПАУ: за $2,5 тысячи штамповала справки для уклонистов

Служба безопасности разоблачила на Черниговщине преступную группу, организованную руководительницей ЦПАУ, которая "заработала" на уклонистах миллионы гривен.

Источник: СБУ в Telegram

Дословно СБУ: "Служба безопасности ликвидировала в Черниговской области еще одну коррупционную схему уклонения от призыва, которая позволяла мужчинам выезжать за границу.

Во время оперативных мероприятий задержали организатора схемы. Ею оказалась руководительница одного из городских центров предоставления админуслуг (ЦПАУ), которая привлекла к незаконной деятельности еще трех сообщников".

фото сбу

Детали: За сумму от 2,5 тысячи долларов злоумышленники "помогали" уклонистам избежать мобилизации на основании фиктивных справок для военнослужащих, выезжающих за границу.

Выдавая мужчинам поддельные разрешения на выезд за границу на постоянное место жительства, фигуранты "заработали" на мобилизации в условиях войны почти 4 млн гривен.

фото СБУ

Силовики установили, что для "неместных" клиентов чиновница ЦПАУ лично занималась вопросами изменения адреса регистрации, чтобы уклонистов можно было поставить на учет и затем "списать" именно через местный военкомат.

Двое ее сообщников подыскивали клиентов среди потенциальных призывников, они также действовали как посредники для передачи денег за коррупционные "услуги".

Еще один фигурант − представитель криминального мира, который находится за границей. Он оттуда координировал деятельность участников сделки.

Во время обысков по местам жительства и работы фигурантов обнаружили наличные, полученные преступным путем; фальшивые справки из военкомата и компьютерную технику с доказательствами преступной деятельности.

фото СБУ

Всем четырем лицам сообщили о подозрении. Трое задержанных находятся под стражей без права внесения залога.

Еще один фигурант скрывается от правосудия за рубежом. Сейчас решается вопрос об объявлении его в международный розыск.

В СБУ отметили, что злоумышленникам грозит до 9 лет тюрьмы с конфискацией имущества.