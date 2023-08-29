Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Ватикан намагається "відбілити" слова Папи про "велику Росію"

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 29 серпня 2023, 14:04
Ватикан намагається відбілити слова Папи про велику Росію
Папа Римський Франциск. фото Vatican Media

Святий Престол зробив спробу пояснити скандальну заяву Папи Римського Франциска про "велику Росію".

Джерело: керівник пресцентру Ватикану Маттео Бруні, якого цитує "Європейська правда" з посиланням на Vatican News

Пряма мова: "Папа мав намір заохотити молодь зберігати і розвивати те позитивне, що є у великій культурній і духовній спадщині Росії, і, звичайно, не звеличувати імперіалістичну логіку і державних діячів, згаданих для позначення певних історичних періодів".

Деталі: За словами Бруні, Папа Франциск закликав "не звеличувати імперіалістичну логіку".

Що передувало: 25 серпня Франциск виступив перед учасниками Х Всеросійського дня католицької молоді в Санкт-Петербурзі.

У своїй промові понтифік сказав таке: "Ніколи не забувайте про спадщину. Ви — нащадки великої Росії: великої Росії святих, правителів, великої Росії Петра I, Катерини II, тієї імперії — великої, освіченої, великої культури та великої людяності. Ніколи не відмовляйтеся від цієї спадщини. Ви — нащадки великої Матінки Росії, крокуйте вперед з цим. І дякую вам — дякую за ваш спосіб бути, за ваш спосіб бути росіянами".

Примітно, що інформаційний портал Святого Престолу Vatican News виклав текст звернення Папи на своєму сайті, однак зазначений пасаж у ньому відсутній. У той самий час в мережі є відеоуривок звернення Папи з цією цитатою.

На слова Папи відреагували в українському МЗС, заявивши, що Франциск поширює російські великодержавні ідеї, якими Кремль виправдовує вбивства українців.

Раніше у липні Папа Франциск закликав Росію відновити Чорноморську зернову ініціативу, звернувшись до "своїх братів – влади Російської Федерації".

Детальніше про роль Папи Римського у врегулюванні російсько-української війни дивіться у відеоблозі "Європейської правди"

Теми: Папа РимськийРосіявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський: Зараз поганий момент для переговорів

фотоУ Силах оборони розповіли про новий український ударний FPV-дрон

Росія облаштовує військові бази біля кордону з Фінляндією

Нічна атака на Київщину: 4 постраждалих, понад 100 пошкоджених будинків

фото, відео, оновленоУ Тернополі гасили масштабну пожежу на підприємстві

Президент Бразилії заявив, що Путіна не заарештують на саміті G20 у Ріо-де-Жанейро

Усі новини...
Папа Римський
Глава УГКЦ очікує роз’яснень від Папи щодо його заяви
МЗС: Прикро, що Папа Римський поширює великодержавні ідеї РФ
Папа зустрівся з українською молоддю і помолився за "стражденну" Україну
Останні новини
03:27
Через загрозу безпілотників оголошена тривога у чотирьох областях
03:17
Українські війська ще більше просунулися в районі Роботиного і Кліщіївки – ISW
02:39
Блінкен назвав Starlink "життєво важливим інструментом"
02:08
У Росії заявили про атаку безпілотників на Бєлгородщину
01:40
Індія запропонувала провести віртуальну зустріч G20 у листопаді
01:08
Блінкен назвав умову, за якої можливі переговори з Росією
00:38
Цьогорічна заява G20 "могла б заспокоїти Москву" - Politico
23:54
По всій Фінляндії відбулися акції протесту проти уряду
23:43
Зеленський: Зараз поганий момент для переговорів
23:35
Німеччина пропонує НАТО свою базу для штабу на Балтійському морі
Усі новини...
Реклама: