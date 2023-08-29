Ватикан намагається "відбілити" слова Папи про "велику Росію"

Святий Престол зробив спробу пояснити скандальну заяву Папи Римського Франциска про "велику Росію".

Джерело: керівник пресцентру Ватикану Маттео Бруні, якого цитує "Європейська правда" з посиланням на Vatican News

Пряма мова: "Папа мав намір заохотити молодь зберігати і розвивати те позитивне, що є у великій культурній і духовній спадщині Росії, і, звичайно, не звеличувати імперіалістичну логіку і державних діячів, згаданих для позначення певних історичних періодів".

Деталі: За словами Бруні, Папа Франциск закликав "не звеличувати імперіалістичну логіку".

Що передувало: 25 серпня Франциск виступив перед учасниками Х Всеросійського дня католицької молоді в Санкт-Петербурзі.

У своїй промові понтифік сказав таке: "Ніколи не забувайте про спадщину. Ви — нащадки великої Росії: великої Росії святих, правителів, великої Росії Петра I, Катерини II, тієї імперії — великої, освіченої, великої культури та великої людяності. Ніколи не відмовляйтеся від цієї спадщини. Ви — нащадки великої Матінки Росії, крокуйте вперед з цим. І дякую вам — дякую за ваш спосіб бути, за ваш спосіб бути росіянами".

Примітно, що інформаційний портал Святого Престолу Vatican News виклав текст звернення Папи на своєму сайті, однак зазначений пасаж у ньому відсутній. У той самий час в мережі є відеоуривок звернення Папи з цією цитатою.

На слова Папи відреагували в українському МЗС, заявивши, що Франциск поширює російські великодержавні ідеї, якими Кремль виправдовує вбивства українців.

Раніше у липні Папа Франциск закликав Росію відновити Чорноморську зернову ініціативу, звернувшись до "своїх братів – влади Російської Федерації".

Детальніше про роль Папи Римського у врегулюванні російсько-української війни дивіться у відеоблозі "Європейської правди"