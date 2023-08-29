Ватикан пытается "отбелить" слова Папы о "великой России"

Святой Престол сделал попытку объяснить скандальное заявление Папы Римского Франциска о "великой России".

Источник: руководитель пресс-центра Ватикана Маттео Бруни, которого цитирует "Европейская правда" со ссылкой на Vatican News

Прямая речь: "Папа намеревался поощрить молодежь сохранять и развивать то положительное, что есть в великом культурном и духовном наследии России, и, конечно, не превозносить империалистическую логику и государственных деятелей, упомянутых для обозначения определенных исторических периодов".

Детали: По словам Бруни, Папа Франциск призвал "не превозносить империалистическую логику".

Что предшествовало: 25 августа Франциск выступил перед участниками Х Всероссийского дня католической молодежи в Санкт-Петербурге.

В своей речи понтифик сказал следующее: "Никогда не забывайте о наследии. Вы – потомки великой России: великой России святых, правителей, великой России Петра I, Екатерины II, той империи – великой, просвещенной, великой культуры и великой человечности. Никогда не отказывайтесь от этого наследия. Вы – потомки великой Матушки России, шагайте вперед с этим. И спасибо вам – спасибо за ваш способ быть, за ваш способ быть русскими".

Примечательно, что информационный портал Святого Престола Vatican News выложил текст обращения Папы на своем сайте, однако указанный пассаж в нем отсутствует. В то же время в сети есть видеоотрывок обращения Папы с этой цитатой.

На слова Папы отреагировали в украинском МИД, заявив, что Франциск распространяет российские великодержавные идеи, которыми Кремль оправдывает убийства украинцев.

Ранее в июле Папа Франциск призвал Россию восстановить Черноморскую зерновую инициативу, обратившись к "своим братьям – властям Российской Федерации".

Подробнее о роли Папы Римского в урегулировании российско-украинской войны смотрите в видеоблоге "Европейской правды".