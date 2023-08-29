Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Росії впав вертоліт ФСБ: екіпаж загинув

Ірина БалачукВівторок, 29 серпня 2023, 14:26
У Росії впав вертоліт ФСБ: екіпаж загинув
Фото ілюстративне mil.ru

Вертоліт ФСБ зазнав аварії в Сосновському районі Челябінської області Росії, загинули, за різними даними, 3 або 4 члени екіпажу, пишуть російські ЗМІ.

Джерело: російські пропагандистські видання РИА Новости та РБК, російські Telegram-канали, губернатор регіону Олексій Текслер у Telegram 

Пряма мова Текслера: "У районі Красного Поля Сосновського району Челябінської області зазнав аварії вертоліт Мі-8. Вертоліт належав авіазагону ФСБ. Жителі, житлові споруди не постраждали. На місці працюють спеціальні служби, надаємо їм необхідне сприяння".

Реклама:

Деталі: За даними губернатора, внаслідок катастрофи загинули 3 людини.

Попередня причина аварії − відмова техніки. 

ВІДЕО ДНЯ

Пропагандистське видання ТАСС також пише, що впав вертоліт ФСБ. 

Повідомляється, що він виконував навчальний політ, на борту перебувало четверо людей. Усі вони загинули.

Теми: Росіяавіакатастрофи
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський: Зараз поганий момент для переговорів

фотоУ Силах оборони розповіли про новий український ударний FPV-дрон

Росія облаштовує військові бази біля кордону з Фінляндією

Нічна атака на Київщину: 4 постраждалих, понад 100 пошкоджених будинків

фото, відео, оновленоУ Тернополі гасили масштабну пожежу на підприємстві

Президент Бразилії заявив, що Путіна не заарештують на саміті G20 у Ріо-де-Жанейро

Усі новини...
Росія
Президент Чехії: Перемогу Росії не можна допустити, підтримка України критично важлива
У центрі Москви запалали склади з майном російської залізниці
Росіян і білорусів допустили до міжнародних турнірів з бадмінтону
Останні новини
04:22
Росія не евакуює поранених та вбитих – ISW
03:27
ОновленоЧерез загрозу безпілотників оголошена тривога на півдні України
03:17
Українські війська ще більше просунулися в районі Роботиного і Кліщіївки – ISW
02:39
Блінкен назвав Starlink "життєво важливим інструментом"
02:08
У Росії заявили про атаку безпілотників на Бєлгородщину
01:40
Індія запропонувала провести віртуальну зустріч G20 у листопаді
01:08
Блінкен назвав умову, за якої можливі переговори з Росією
00:38
Цьогорічна заява G20 "могла б заспокоїти Москву" - Politico
23:54
По всій Фінляндії відбулися акції протесту проти уряду
23:43
Зеленський: Зараз поганий момент для переговорів
Усі новини...
Реклама: