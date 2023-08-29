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У Росії впав вертоліт ФСБ: екіпаж загинув

Ірина БалачукВівторок, 29 серпня 2023, 14:26
У Росії впав вертоліт ФСБ: екіпаж загинув
Фото ілюстративне mil.ru

Вертоліт ФСБ зазнав аварії в Сосновському районі Челябінської області Росії, загинули, за різними даними, 3 або 4 члени екіпажу, пишуть російські ЗМІ.

Джерело: російські пропагандистські видання РИА Новости та РБК, російські Telegram-канали, губернатор регіону Олексій Текслер у Telegram 

Пряма мова Текслера: "У районі Красного Поля Сосновського району Челябінської області зазнав аварії вертоліт Мі-8. Вертоліт належав авіазагону ФСБ. Жителі, житлові споруди не постраждали. На місці працюють спеціальні служби, надаємо їм необхідне сприяння".

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Деталі: За даними губернатора, внаслідок катастрофи загинули 3 людини.

Попередня причина аварії − відмова техніки. 

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Пропагандистське видання ТАСС також пише, що впав вертоліт ФСБ. 

Повідомляється, що він виконував навчальний політ, на борту перебувало четверо людей. Усі вони загинули.

Теми: Росіяавіакатастрофи
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