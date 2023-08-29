У Росії впав вертоліт ФСБ: екіпаж загинув

Вертоліт ФСБ зазнав аварії в Сосновському районі Челябінської області Росії, загинули, за різними даними, 3 або 4 члени екіпажу, пишуть російські ЗМІ.

Джерело: російські пропагандистські видання РИА Новости та РБК, російські Telegram-канали, губернатор регіону Олексій Текслер у Telegram

Пряма мова Текслера: "У районі Красного Поля Сосновського району Челябінської області зазнав аварії вертоліт Мі-8. Вертоліт належав авіазагону ФСБ. Жителі, житлові споруди не постраждали. На місці працюють спеціальні служби, надаємо їм необхідне сприяння".

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Деталі: За даними губернатора, внаслідок катастрофи загинули 3 людини.

РосЗМІ повідомили, що вертоліт Мі-8 зазнав аварії в Челябінській області РФ: нібито відмовила техніка. Відео з російських пабліків у Telegram pic.twitter.com/XqVV0rSFy7 — Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) August 29, 2023

Попередня причина аварії − відмова техніки.

ВІДЕО ДНЯ

Кадри з місця падіння гелікоптера ФСБ в Росії. Відео з російських Telegram-каналів pic.twitter.com/XScgewYXAX — Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) August 29, 2023

Пропагандистське видання ТАСС також пише, що впав вертоліт ФСБ.

Повідомляється, що він виконував навчальний політ, на борту перебувало четверо людей. Усі вони загинули.