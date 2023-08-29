У Росії впав вертоліт ФСБ: екіпаж загинув
Вертоліт ФСБ зазнав аварії в Сосновському районі Челябінської області Росії, загинули, за різними даними, 3 або 4 члени екіпажу, пишуть російські ЗМІ.
Джерело: російські пропагандистські видання РИА Новости та РБК, російські Telegram-канали, губернатор регіону Олексій Текслер у Telegram
Пряма мова Текслера: "У районі Красного Поля Сосновського району Челябінської області зазнав аварії вертоліт Мі-8. Вертоліт належав авіазагону ФСБ. Жителі, житлові споруди не постраждали. На місці працюють спеціальні служби, надаємо їм необхідне сприяння".
Деталі: За даними губернатора, внаслідок катастрофи загинули 3 людини.
РосЗМІ повідомили, що вертоліт Мі-8 зазнав аварії в Челябінській області РФ: нібито відмовила техніка. Відео з російських пабліків у Telegram pic.twitter.com/XqVV0rSFy7— Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) August 29, 2023
Попередня причина аварії − відмова техніки.
Кадри з місця падіння гелікоптера ФСБ в Росії. Відео з російських Telegram-каналів pic.twitter.com/XScgewYXAX— Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) August 29, 2023
Пропагандистське видання ТАСС також пише, що впав вертоліт ФСБ.
Повідомляється, що він виконував навчальний політ, на борту перебувало четверо людей. Усі вони загинули.