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В России упал вертолет ФСБ: экипаж погиб

Ирина БалачукВторник, 29 августа 2023, 14:26
В России упал вертолет ФСБ: экипаж погиб
Фото иллюстративное mil.ru

Вертолет ФСБ потерпел крушение в Сосновском районе Челябинской области России, погибли, по разным данным, 3 или 4 члена экипажа, пишут российские СМИ.

Источник: российские пропагандистские издания РИА Новости и РБК, российские Telegram-каналы, губернатор региона Алексей Текслер в Telegram

Прямая речь Текслера: "В районе Красного Поля Сосновского района Челябинской области потерпел крушение вертолет Ми-8. Вертолет принадлежал авиаотряду ФСБ. Жители, жилые постройки не пострадали. На месте работают специальные службы, оказываем им необходимое содействие".

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Детали: По данным губернатора, в результате крушения вертолета погибли 3 человека.  

Предварительная причина крушения − отказ техники.

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Пропагандистское издание ТАСС тоже пишет, что упал вертолет ФСБ. 

Сообщается, что он выполнял учебный полет, на борту находились четыре человека. Все они погибли.

Темы: Росcияавиакатастрофы
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