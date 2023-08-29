В России упал вертолет ФСБ: экипаж погиб

Вертолет ФСБ потерпел крушение в Сосновском районе Челябинской области России, погибли, по разным данным, 3 или 4 члена экипажа, пишут российские СМИ.

Источник: российские пропагандистские издания РИА Новости и РБК, российские Telegram-каналы, губернатор региона Алексей Текслер в Telegram

Прямая речь Текслера: "В районе Красного Поля Сосновского района Челябинской области потерпел крушение вертолет Ми-8. Вертолет принадлежал авиаотряду ФСБ. Жители, жилые постройки не пострадали. На месте работают специальные службы, оказываем им необходимое содействие".

Реклама:

Детали: По данным губернатора, в результате крушения вертолета погибли 3 человека.

РосЗМІ повідомили, що вертоліт Мі-8 зазнав аварії в Челябінській області РФ: нібито відмовила техніка. Відео з російських пабліків у Telegram pic.twitter.com/XqVV0rSFy7 — Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) August 29, 2023

Предварительная причина крушения − отказ техники.

ВИДЕО ДНЯ

Кадри з місця падіння гелікоптера ФСБ в Росії. Відео з російських Telegram-каналів pic.twitter.com/XScgewYXAX — Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) August 29, 2023

Пропагандистское издание ТАСС тоже пишет, что упал вертолет ФСБ.

Сообщается, что он выполнял учебный полет, на борту находились четыре человека. Все они погибли.