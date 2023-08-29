Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Україна втратила лише 5 із 71 танка Leopard 2 за час літнього контрнаступу – Forbes

Олена РощінаВівторок, 29 серпня 2023, 15:15
Україна втратила лише 5 із 71 танка Leopard 2 за час літнього контрнаступу – Forbes
Танк Leopard 2 A6, ілюстративне фото Getty Images

За 13 тижнів після початку довгоочікуваного контрнаступу на кількох напрямках на півдні та сході України українська армія втратила лише п'ять із 71 танка Leopard 2, ще щонайменше 10 таких танків зазнали пошкоджень і перебувають на ремонті.

Джерело: американське видання "Forbes"

Деталі: За даними "Forbes", усі втрати "Леопарда-2" відбулися в квадраті площею 25 квадратних миль (близько 65 кв км – УП), що обмежений Малою Токмачкою на півночі і Роботиним на півдні. 

Реклама:

Цілком можливо, що майже кожен член екіпажу п'яти знищених танків – загалом 20 осіб – встиг покинути свою машину до того, як вона згоріла або вибухнула.

На фото і відео, що зафіксували чотири з п'яти втрат "Леопарда-2", видно відкриті люки на баштах і корпусах танків – видання розцінює це як свідчення того, що екіпажі встигли врятуватися. 

Пошкоджені танки українці ремонтують у Польщі та Німеччині й повертають їх на фронт.

ВІДЕО ДНЯ

Видання наголошує, що завдяки фундаментальній міцності 69-тонного "Леопарда-2" цей танк може отримати пошкодження, заїхати на ремонт, повернутися в бій, знову отримати пошкодження і знову відправитися на ремонт. 

"Forbes" цитує українського солдата Олександра Солонька про те, що західні бойові машини "рятують життя" і що "навіть найбільш критично пошкоджену техніку вдається відновити і віддати на ремонт".

Консорціум країн НАТО, до якого входять Канада, Данія, Німеччина, Нідерланди, Норвегія, Польща, Португалія, Іспанія та Швеція, разом пообіцяли надати Україні 10 Strv 122s – шведських модифікацій Leopard 2A5, 21 Leopard 2A6 та 74 Leopard 2A4. Всі ці танки, окрім 14 А4, вже прибули на фронт.

Танк A4 1980-х років є найменш складним із Leopard 2. Танки Strv 122 і A6 90-х років мають нову композитну броню, кращу оптику і – у випадку A6 – довшу і дальнобійнішу 120-міліметрову основну гармату.

Німецькі танкобудівні компанії KMW і Rheinmetall побудували Leopard 2 зі спеціальними відсіками для 120-міліметрових боєприпасів, які при влучанні вибухають назовні, подалі від екіпажу. Російські танки, навпаки, зберігають боєприпаси під баштою. Коли боєприпаси вибухають, вони злітають разом із баштою і трьома членами екіпажу в небо. 

Це головна причина, чому набагато легше пошкодити "Леопард-2" і налякати його екіпаж, ніж знищити "Леопард-2" і вбити його екіпаж. В той час, як точне попадання в російський Т-72 може катастрофічно підірвати танк і екіпаж.

Якщо припустити, що кожен знищений "Леопард-2" залишив по собі візуальні докази свого знищення, то з початку українського контрнаступу 4 червня було списано всього п'ять "Леопардів-2". Втрати включають два з 50 розгорнутих А4 і три з 21 розгорнутого А6. Жодного знищеного Strv 122 не було підтверджено.

5 танків зовсім виведені з ладу, а ще 10 знаходяться на ремонті, проте українські бригади все ще мають на озброєнні понад 50 активних Leopard 2 з 71 одиниці, що входили до початкової партії. 

Нова партія з 14 Leopard 2A4, яка має прибути на початку наступного року, має більш ніж компенсувати ці втрати, зазначає "Forbes".

Ще більше танків західного виробництва вже в дорозі, в тому числі 31 колишній американський танк М1 Abrams, які мають ще більш важку броню, ніж більшість Leopard 2.

Але українці також отримують щонайменше 165 німецьких Leopard 1A5, які – на відміну від Leopard 2, Challenger 2 і M1 Abrams – мають мінімальний броньований захист. 

Дослівно: "Українські бригади не можуть розраховувати на те, що Leopard 1 зможуть витримувати атаки так, як це робили Leopard 2".

Теми: танкизброявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський призначив нову представницю у Раді

У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України

У США не проголосують за допомогу Україні до Нового року

фотоРосійські ракети вночі влучили в транспортне депо й житловий об'єкт у Харкові

ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Усі новини...
танки
Греція може передати Україні сто танків Leopard 1, які відремонтує Німеччина
Rheinmetall до кінця літа почне обслуговувати танки в Україні
ЗМІ дізнались, хто передасть Україні бельгійські танки Leopard 1
Останні новини
11:39
В Україні майже 200 тисяч злісних неплатників аліментів, 8% боржників — жінки
11:31
У Запоріжжі керівник ТЦК із підлеглими допоміг уникнути мобілізації 300 чоловікам
11:26
Приватизація Ocean Plaza: міноритарний акціонер пропонує провести аудит ТРЦ
11:24
СБУ і поліція прийшли з обшуками до Ужгородської міськради – джерела
11:23
Не втрачаючи зв'язок поколінь: як "Київська камерата" популяризує музику українських композиторів
11:13
Суд Німеччини вперше може конфіскувати 720 млн євро заморожених активів РФ – ЗМІ
11:13
Мінфін розмістив ОВДП на 7,5 мільярда
11:12
інфографікаПереважна більшість українців виступають проти відставки Залужного – опитування
11:05
ЗМІ: Санкції ЄС проти росіян можуть діяти і після їхньої смерті
10:48
Будь-якої миті могла померти: у Львові врятували жінку з 10-сантиметровою пухлиною наднирників
Усі новини...
Реклама: