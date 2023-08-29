Украина потеряла лишь 5 из 71 танка Leopard 2 за время летнего контрнаступления – Forbes

За 13 недель после начала долгожданного контрнаступления на нескольких направлениях на юге и востоке Украины украинская армия потеряла лишь пять из 71 танка Leopard 2, еще по меньшей мере 10 таких танков получили повреждения и находятся на ремонте.

Источник: американское издание "Forbes"

Детали: По данным "Forbes", все потери "Леопарда-2" произошли в квадрате площадью 25 квадратных миль (порядка 65 кв км – УП), который ограничен Малой Токмачкой на севере и Роботиным на юге.

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Вполне возможно, что почти каждый член экипажа пяти уничтоженных танков – всего 20 человек – успел покинуть свою машину до того, как она сгорела или взорвалась.

На фото и видео, зафиксировавших четыре из пяти потерь "Леопарда-2", видны открытые люки на башнях и корпусах танков – издание расценивает это как свидетельство того, что экипажи успели спастись.

Поврежденные танки украинцы ремонтируют в Польше и Германии и возвращают их на фронт.

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Издание отмечает, что благодаря фундаментальной прочности 69-тонного "Леопарда-2" этот танк может получить повреждения, заехать на ремонт, вернуться в бой, снова получить повреждения и снова отправиться на ремонт.

"Forbes" цитирует украинского солдата Александра Солонько о том, что западные боевые машины "спасают жизни" и что "даже наиболее критически поврежденную технику удается восстановить и отдать на ремонт".

Консорциум стран НАТО, в который входят Канада, Дания, Германия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Испания и Швеция, вместе пообещали предоставить Украине 10 Strv 122s – шведских модификаций Leopard 2A5, 21 Leopard 2A6 и 74 Leopard 2A4. Все эти танки, кроме 14 А4, уже прибыли на фронт.

Танк A4 1980-х годов является наименее сложным из Leopard 2. Танки Strv 122 и A6 90-х годов имеют новую композитную броню, лучшую оптику и – в случае A6 – более длинную и дальнобойную 120-миллиметровую основную пушку.

Немецкие танкостроительные компании KMW и Rheinmetall построили Leopard 2 со специальными отсеками для 120-миллиметровых боеприпасов, которые при попадании взрываются наружу, подальше от экипажа. Российские танки, наоборот, хранят боеприпасы под башней. Когда боеприпасы взрываются, они взлетают вместе с башней и тремя членами экипажа в небо.

Это главная причина, почему гораздо легче повредить "Леопард-2" и напугать его экипаж, чем уничтожить "Леопард-2" и убить его экипаж. В то время, как точное попадание в российский Т-72 может катастрофически взорвать танк и экипаж.

Если предположить, что каждый уничтоженный "Леопард-2" оставил после себя визуальные доказательства своего уничтожения, то с начала украинского контрнаступления 4 июня было списано всего пять "Леопардов-2". Потери включают два из 50 развернутых А4 и три из 21 развернутого А6. Ни одного уничтоженного Strv 122 не было подтверждено.

5 танков совсем выведены из строя, а еще 10 находятся на ремонте, однако украинские бригады все еще имеют на вооружении более 50 активных Leopard 2 из 71 единицы, входивших в первоначальную партию.

Новая партия из 14 Leopard 2A4, которая должна прибыть в начале следующего года, должна более чем компенсировать эти потери, отмечает "Forbes".

Еще больше танков западного производства уже в пути, в том числе 31 бывший американский танк М1 Abrams, которые имеют еще более тяжелую броню, чем большинство Leopard 2.

Но украинцы также получают по меньшей мере 165 немецких Leopard 1A5, которые – в отличие от Leopard 2, Challenger 2 и M1 Abrams – имеют минимальную бронированную защиту.

Дословно: "Украинские бригады не могут рассчитывать на то, что Leopard 1 смогут выдерживать атаки так, как это делали Leopard 2".