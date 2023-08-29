Поліція візьметься за полтавського фітнес-тренера, який плюнув у ветерана війни

Правоохоронці відкрили провадження щодо "хуліганства" полтавського фітнес-тренена Романа Заволоки, який принижував військових і плюнув у ветерана війни.

Джерело: поліція Полтавської області, інтернет-видання "Полтавщина"

Дослівно: "Під час моніторингу соціальних мереж поліцейські Полтави виявили кілька відео, на яких місцевий чоловік словесно ображає та принижує українських військових, які в однострої виконували свої обов'язки в обласному центрі".

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Деталі: В поліції встановили особу правопорушника. Місцеве видання повідомляє, що йдеться про полтавського фітнес-тренера і блогера Романа Заволоку.

За даним фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ознаками ч.2 ст.296 (хуліганство) ККУ.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру. Тривають слідчі дії.

ВІДЕО ДНЯ

Полтавський портал повідомляє, що Заволока систематично ображає працівників військкомату.

26 серпня він плюнув у ветерана війни й назвав його "придурком", за рішення – піти добровольцем на війну.

Усі свої ролики він публікував на власному каналі. Зокрема, відео, де він ображає співробітників військкомату, тренер публікував 2 і 17 липня та 26 серпня.

Повідомляється, що найнахабніший вчинок стався на днях, коли Заволока зі своїм товаришем кепкували із тремтячих рук військового, хоча той пояснив, що тремор у нього від контузії, а на війну він пішов добровільно. На це Заволока сказав військовому "Ти придурок, сам попався на крючок".

У кінці відео блогер плює у військового та відходить.

Захисника, якого образив Заволока, звати Олександр Мацько. Він пішов добровольцем на війну ще у 2016 році. З початку повномасштабного вторгнення був розвідником. Рік тому на Харківському напрямку бронемашина воїна підірвалася на міні. Він отримав важку контузію і різні травми: опіки та ушкодження ніг. Весь цей час Мацько проходив реабілітацію й отримав другу групу інвалідності. Після цього його взяли на службу у військкомат.

Після конфлікту Заволока написав заяву на працівників ТЦК, а вони на нього.

У Полтавському обласному ТЦК та СП повідомили, що написали заяву до поліції на Заволоку ще після першого випадку образи військових.

Згодом Мацько дав коротке інтерв'ю, де зазначив, що його зневага та образа стосувалася усіх військовослужбовців.

Пряма мова Мацька: "Я вважаю, що він (Заволока – ред.) образив не мене. Якби я йшов у цивільному, він би не звернув на мене уваги. Він образив хлопців, які воюють, які в шпиталях, які поховані і один з обов’язків їздити від ТЦК на поховання – це почесна варта, почесний салют останній. Він образив тих хлопців, яких вже немає у живих. Ця людина негідна служити в армії і як у покаранні послати його служити в армію я з цим не згоден. Він там не потрібен. Це перебіжчик, це зрадник, як хоч можна трактувати".

На своєму каналі тренер публікує дописи щодо "боротьби із системою". Він вважає, що ніякої мобілізації немає, а ТЦК незаконні, влада розкрадає ресурси, тому їй не потрібно довіряти.

У попередніх відео під час спілкування з працівниками ТЦК він заявляє, що не хоче "вбивати людей за гроші". Наприкінці розмови блогер показав військовим середній палець та пішов.

А 17 липня Заволока під час зустрічі із працівниками ТЦК та у відповідь на зауваження сказав, що поважає військових, але не поважає працівників військкомату. Хоча із Заволокою говорив полковник Олександр Логвиненко, командир зведеної штурмової роти РТЦК та СП "Одін". Логвиненко – бойовий командир, воює із 2014 року і зараз обіймає посаду військкома Полтавського району.