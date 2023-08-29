Полиция возьмется за полтавского фитнес-тренера, который плюнул в ветерана войны

Правоохранители открыли производство относительно "хулиганства" полтавского фитнес-тренера Романа Заволоки, который унижал военных и плюнул в ветерана войны.

Источник: полиция Полтавской области, интернет-издание "Полтавщина"

Дословно: "Во время мониторинга социальных сетей полицейские Полтавы обнаружили несколько видео, на которых местный житель словесно оскорбляет и унижает украинских военных, которые в униформе выполняли свои обязанности в областном центре".

Реклама:

Детали: В полиции установили личность правонарушителя. Местное издание сообщает, что речь идет о полтавском фитнес-тренере и блогере Романе Заволоке.

По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по признакам ч.2 ст.296 (хулиганство) УК.

Сейчас решается вопрос о сообщении ему о подозрении. Продолжаются следственные действия.

ВИДЕО ДНЯ

Полтавский портал сообщает, что Заволока систематически оскорбляет работников военкомата.

26 августа он плюнул в ветерана войны и назвал его "придурком", за решение - пойти добровольцем на войну.

Все свои ролики он публиковал на собственном канале. В частности, видео, где он оскорбляет сотрудников военкомата, тренер публиковал 2 и 17 июля и 26 августа.

Сообщается, что самый наглый поступок произошел на днях, когда Заволока со своим товарищем смеялись над дрожащими руками военного, хотя тот объяснил, что тремор у него от контузии, а на войну он пошел добровольно. На это Заволока сказал военному "Ты придурок, сам попался на крючок".

В конце видео блогер плюет в военного и отходит.

Защитника, которого оскорбил Заволока, зовут Александр Мацько. Он пошел добровольцем на войну еще в 2016 году. С начала полномасштабного вторжения был разведчиком. Год назад на Харьковском направлении бронемашина воина подорвалась на мине. Он получил тяжелую контузию и различные травмы: ожоги и повреждения ног. Все это время Мацько проходил реабилитацию и получил вторую группу инвалидности. После этого его взяли на службу в военкомат.

После конфликта Заволока написал заявление на работников ТЦК, а они на него.

В Полтавском областном ТЦК и СП сообщили, что написали заявление в полицию на Заволоку еще после первого случая оскорбления военных.

Позже Мацько дал короткое интервью, где отметил, что его пренебрежение и оскорбление касалось всех военнослужащих.

Прямая речь Мацько: "Я считаю, что он (Заволока - ред.) оскорбил не меня. Если бы я шел в гражданском, он бы не обратил на меня внимания. Он оскорбил ребят, которые воюют, которые в госпиталях, которые похоронены и одна из обязанностей ездить от ТЦК на похороны - это почетный караул, почетный салют последний. Он оскорбил тех ребят, которых уже нет в живых. Этот человек недостоин служить в армии и как в наказании послать его служить в армию я с этим не согласен. Он там не нужен. Это перебежчик, это предатель".

На своем канале тренер публикует сообщения о "борьбе с системой". Он считает, что никакой мобилизации нет, а ТЦК незаконны, власть разворовывает ресурсы, поэтому ей не нужно доверять.

В предыдущих видео во время общения с работниками ТЦК он заявляет, что не хочет "убивать людей за деньги". В конце разговора блогер показал военным средний палец и ушел.

А 17 июля Заволока во время встречи с работниками ТЦК и в ответ на замечание сказал, что уважает военных, но не уважает работников военкомата. Хотя с Заволокой говорил полковник Александр Логвиненко, командир сводной штурмовой роты РТЦК и СП "Один". Логвиненко - боевой командир, воюет с 2014 года и сейчас занимает должность военкома Полтавского района.