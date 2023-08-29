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Мінреінтеграції оголосило примусову евакуацію дітей з 5 населених пунктів на Запоріжжі

Ірина БалачукВівторок, 29 серпня 2023, 15:29
Мінреінтеграції оголосило примусову евакуацію дітей з 5 населених пунктів на Запоріжжі
Евакуація. Фото ДСНС

Влада оголосила примусову евакуацію дітей з п'яти населених пунктів Запорізької області через складну безпекову ситуацію.

Джерело: сайт Мінреінтеграції

Дослівно міністерство: "У п’яти населених пунктах Запорізької області оголошено примусову евакуацію дітей. Відповідне звернення Запорізької ОВА було розглянуто на засіданні Координаційного штабу з питань проведення обов’язкової евакуації населення в умовах воєнного стану".

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Деталі: Йдеться про п’ять населених пунктів: місто Гуляйполе, селище міського типу Степногірськ, а також села Преображенка, Єгорівка, Новопавлівка.

Повідомляється, що через складну безпекову ситуацію та ворожі обстріли звідти буде примусово евакуйовано 54 дитини та 67 супроводжуючих (членів сімей).

Крім дітей, обов’язкова евакуація також стосуватиметься маломобільних осіб, які проживають у зазначених населених пунктах області.

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Теми: евакуаціядітиЗапорізька областьвійна
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