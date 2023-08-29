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Минреинтеграции объявило принудительную эвакуацию детей из 5 населенных пунктов на Запорожье

Ирина БалачукВторник, 29 августа 2023, 15:29
Минреинтеграции объявило принудительную эвакуацию детей из 5 населенных пунктов на Запорожье
Эвакуация. Фото ГСЧС

Власти объявили принудительную эвакуацию детей из пяти населенных пунктов Запорожской области из-за сложной ситуации с безопасностью.

Источник: сайт Минреинтеграции

Дословно министерство: "В пяти населенных пунктах Запорожской области объявлена принудительная эвакуация детей. Соответствующее обращение Запорожской ОВА было рассмотрено на заседании Координационного штаба по вопросам проведения обязательной эвакуации населения в условиях военного положения".

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Детали: Речь идет о пяти населенных пунктах: город Гуляйполе, поселок городского типа Степногорск, а также села Преображенка, Егоровка, Новопавловка.

Сообщается, что в связи со сложной ситуацией с безопасностью и из-за вражеских обстрелов оттуда будут принудительно эвакуированы 54 ребенка и 67 сопровождающих (членов семей).

Кроме детей, обязательная эвакуация также будет касаться маломобильных лиц, проживающих в указанных населенных пунктах области.

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Темы: эвакуациядетиЗапорожская областьвойна
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